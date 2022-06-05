В России назвали возможные цели на Украине при поставках дальнобойных ракет

Сенатор Джабаров счел возможным удар по Киеву при поставках дальнобойных ракет Украине

Украине стоит всерьез отнестись к заявлению президента России Владимира Путина о том, что российские силы ударят по новым объектам при поставках дальнобойных ракет Киеву. В разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал возможные цели Москвы.

«Есть цели на Украине, которые мы пока щадим и не трогаем, та же столица Украины. Если такие ракеты появятся у украинской армии, у нас просто не останется выхода. [Россия будет] наносить жесткие удары, которые могут потрясти всю эту республику. Пусть они задумаются, на что они идут, чем они рискуют. По сути, они рискуют своей государственностью», — считает сенатор.

Я не уверен, что это не остановит Америку. Но если это [поставки] произойдет, это [удар России] случится. Президент никогда просто заявлений своих не делает Владимир Джабаров российский сенатор

5 июня Минобороны России отчиталось об уничтожении на окраине Киева присланных Украине восточноевропейскими странами танков Т-72 и другой бронетехники.

Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил, что, если Киев получит ракеты дальнего действия, Москва будет делать выводы. Он не исключил ударов по тем объектам, которые ранее не были атакованы.

«Если они будут и будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал российский лидер.

Глава государства также назвал ситуацию с поставками Киеву западного вооружения возней и заявил о стремлении Запада затянуть конфликт.

Ранее Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими средствами ПВО иностранных вооружений на Украине.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. На сегодняшний день это самая эффективная американская РСЗО. Вашингтон долгое время откладывал поставки такого типа вооружения, поскольку опасался, что украинские военные могут использовать их для наступательных действий на территории России.