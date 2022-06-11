Россия вышла из Всемирной туристской организации

Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из турорганизации ООН

Правительство России поддержало предложение Министерства иностранных дел страны о ее выходе из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующий документ опубликован официальном интернет-портале правовой информации.

Официальное распоряжение

Распоряжение о выходе России из турорганизации ООН подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «В соответствии со статьей 36 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России», — говорится в документе.

Согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР), экономические потери России от выхода из организации станут нулевыми. «Имиджевые потери, безусловно, будут, но лишь в связи с политикой», — подчеркнули в АТОР. Представители организации напомнили, что UNWTO покинули Австралия, Бельгия, Великобритания, Канада, Сингапур и США.

Позиция Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации в своем Telegram-канале. Он раскрыла планы страны на дальнейшее развитие в этой отрасли и указала на ее открытость.

Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом, мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И конечно же ждем гостей из зарубежных стран Зарина Догузова Глава Ростуризма

Руководитель ведомства подчеркнула, что Россия намерена развивать не только внутренний туризм, но и международный. «По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности», — добавила она.

Решение выйти из UNWTO

27 апреля стало известно, что Россия решила выйти из Всемирной туристской организации. Позже в МИД подтвердили это решение, подчеркнув, что UNWTO «фактически монополизирована странами Евросоюза, использующими ее в своих интересах». При этом ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что приостановка участия страны в организации создала бы пагубный прецедент.

158 стран входят в состав Всемирной туристской организации

Выход России из UNWTO не должен повлиять на развитие отрасли, уверен представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, внутренний туризм не пострадает от этого решения. Кроме того, «внешние направления также открыты», поэтому эти направления начнут конкурировать в вопросах цены и качества предоставляемых услуг.

В свою очередь Догузова сообщала, что сложившаяся внутри UNWTO ситуация вызывает огромное сожаление. Она подчеркнула, что туризм призван обеспечивать взаимопонимание между людьми и объединять страны и народы мира.

Россия постоянно присутствовала, причем в руководящих органах. Роль и значение ее было велико. Мы даже встречали здесь генерального секретаря UNWTO. Но время меняется. В настоящее время Россия вынуждена была выйти из ряда крупнейших объединений Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заверил, что никак не почувствуют на себе выход России из UNWTO. Он объяснил, что формирование туров и обеспечение туристов «строится на партнерской, двусторонней основ».

Что такое Всемирная туристская организация? UNWTO — это крупнейшая организация, которая объединяет государства и общественные сообщества, развивающие туризм и создающие турпродукты. Ее учредила Организация Объединенных Наций (ООН). В состав UNWTO включены 158 государств, шесть территорий, два постоянных наблюдателя и более 500 присоединившихся членов.

