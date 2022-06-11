Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о политике Петра I

Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о возвращении Нарвы Петром I

Российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали в министерство иностранных дел республики, где ему высказали недовольство заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Петр I в годы Северной войны вернул Нарву, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

На встрече с российским дипломатом вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар заявил, что слова Путина об эстонском городе Нарве «достойны сожаления» и «совершенно неприемлемы».

Представленный на этой неделе в Госдуме России законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран является опасным и безответственным Рейн Таммсаар вице-канцлер МИД Эстонии

По мнению представителя эстонского внешнеполитического ведомства, внесенный в Госдуму России законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также об угрозах «денатурации» и «демилитаризации» в адрес других государств представляется «опасным» и «безответственным».

Возвращение Нарвы

Северная война фактически длилась с 1700 по 1721 год между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы за обладание прибалтийскими землями, господство на Балтийском море и его побережье. Она закончилась поражением Швеции

На встрече с молодыми предпринимателями в четверг, 9 июня, российский лидер рассказал о роли России в современном мире и вспомнил о Петре I.

Он уточнил, что первый российский император возвращал и укреплял территории. Когда он заложил Санкт-Петербург, никто в странах Европы не признавал данную землю российской, считал ее Швецией, добавил Путин.

Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал Владимир Путин президент России

По словам политика, Петр I ничего не отторгал у Швеции, но возвращал исконно русские земли, включая город Нарву. По мнению главы государства, на долю современной России выпала такая же задача — «укреплять и возвращать». Путин считает, что через 10 лет Россия будет жить лучше.

Судя по всему, на нашу долю выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят Владимир Путин президент России

Реакция Запада

Слова российского президента восприняли на Западе с критикой. В пятницу, 10 июня, из-за заявления Путина лидер Финляндии Саули Ниинисте спешно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI. Как написала газета Daily Mail, он вместе с супругой вернулся в Хельсинки и не стал посещать мероприятие в честь 100-летия автономии Аландских островов. Официального объяснения причин отъезда политика не было.

Мнение политолога

Политолог Константин Калачев считает, что отказ Ниинисте встречаться с королем Швеции может быть связан именно со словами Путина.

Итогом войны со Швецией стал Фридрихсгамский мирный договор, по которому Финляндия перешла от Швеции к России. Я так понимаю, что президенту Финляндии здесь совершенно не смешно Константин Калачев политолог

Эксперт объяснил, что возвращение Финляндии в состав России (в этом статусе финская территория находилась до 1917 года) может восприниматься как восстановление исторической справедливости.