Дипломат назвал слова Байдена о вине Москвы в растущей инфляции неубедительными

Полянский назвал попытку Байдена обвинить Россию в росте инфляции в США неубедительной

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter ответил американскому президенту Джо Байдену, который попытался возложить вину за растущую инфляция в США на Москву. Дипломат назвал его слова неубедительными.

Кажется, будто президент [России Владимир] Путин руководит еще и США, раз он может вводить налог на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США переложить вину и избежать ответственности Дмитрий Полянский первый заместитель постоянного представителя России при ООН

Беды США

Ранее стало известно, что, исходя из данных Федерального бюро статистики труда США, по итогам мая годовая инфляция в стране выросла до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Отмечается, что наиболее серьезным ударам подверглись секторы недвижимости, транспорта и продовольствия.

Американский лидер назвал инфляцию «подлинным вызовом» для жителей страны, возложив вину за нее на Россию. По мнению президента США, в настоящее время американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты. Он подчеркнул, что прилагает все усилия для снижения цен на газ и продукты питания. Также глава государства похвалился, что благодаря лидерству США европейские страны смогли снизить зависимость от нефти из России путем троекратного увеличения поставок американского природного газа в Европу.

Также возросла и средняя стоимость бензина в США — впервые в истории она превысила пять долларов за галлон (3,78 литра). По мнению аналитиков, причинами этого стали рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по ее переработке, а также российская специальная военная операция на Украине, из-за которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.

Кроме того, Байден обвинил американские нефтяные компании в том, что они якобы гонятся за сверхприбылью за счет граждан страны, которые вынуждены покупать бензин по рекордно высокой цене.

Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году Джо Байден президент США

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что у нефтяных компаний имеются восемь тысяч разрешений на разработку месторождений, они этим совершенно не занимаются. По его словам, таким образом они не производят больше топлива, из-за чего цена на бензин растет и им удается наживаться на американцах без лишних усилий.

Действия администрации Байдена

Американский журнал The American Conservative (TAC) сообщил, что США попытались сплотить мир против России, однако администрация Байдена явно переоценила масштабы международного «возмущения» специальной операцией на Украине. По мнению автора, Белый дом относится к России как к «изгою» на мировой политической арене, но его попытки каким-либо образом расширить антироссийскую коалицию провалились, поэтому Вашингтону приходится довольствоваться помощью своих традиционных союзников.

Конгрессмен Стив Шабо, в свою очередь, заявил, что президент США наносит огромный ущерб своему же народу, реализуя недальновидную экономическую политику. Политик обвинил Байдена в причинении «невероятной боли» гражданам США и указал на подорожание бензина во время его президентской деятельности.