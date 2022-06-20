Минобороны заявило об уничтожении ракетами «Калибр» пункта управления ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении ракетами «Калибр» пункта с 50 генералами и офицерами ВСУ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил журналистам об уничтожении высокоточными ракетами большой дальности морского базирования️ «Калибр» пункта управления, где находилось более 50 генералов и офицеров вооруженных сил Украины.

Удар был нанесен в районе села Широкая Дача Днепропетровской области во время рабочего совещания командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», в том числе руководства десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. Также был уничтожен склад с западным оружием.

В 20:20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-миллиметровых гаубиц М777 и до двадцати боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние десять дней Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны

Еще один удар был нанесен при помощи ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. Ранее Минобороны показало кадры, на которых российские вертолеты Ка-52 наносят удары по опорным пунктам ВСУ.

Уничтоженная техника

Минобороны сообщило, что за сутки российская авиация уничтожила четыре склада вооружения и боеприпасов, а также пусковую установку комплекса противовоздушной обороны «Бук-М1».

Также были нанесены высокоточные удары по железнодорожному эшелону, погибли более 100 украинских военных, уничтожено 30 танков и боевых бронированных машин.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотников, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 артиллерийских оружия и миномета, 3715 единиц военной автомобильной техники.

Ведомство также подтвердило, что населенный пункт Метелкино, примыкающий к Северодонецку, взят под контроль, о чем ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

19 июня Кадыров заявил о завершении финального этапа зачистки поселка Метелкино в Луганской народной республике (ЛНР). Он указал, что поселок имел стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку там украинцы могли прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот».

Глава Чечни также рассказал о новой группе сдавшихся украинских военнослужащих в поселке Врубовка в ЛНР. Он отметил, что любой украинский гражданин может получить повестку буквально за любую мелкую административную провинность, после чего принужденно мобилизованных отправляют на передовую.

Уничтожение пункта управления будет способствовать сдаче в плен украинских военных

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что уничтожение пункта управления Вооруженных сил Украины будет способствовать массовой сдаче в плен украинских военнослужащих, передает РИА Новости.

Полагаю, что сегодняшние события поспособствуют более активной сдаче украинских военнослужащих в плен целыми подразделениями. Те, кому ещё есть что терять, уже задумываются о неутешительных для ВСУ перспективах дальнейшего сопротивления Виктор Бондарев глава оборонного комитета Совета Федерации

Сенатор напомнил, что российская сторона неоднократно обращалась к украинским военным с призывом сдаться. Он подчеркнул, что Москве не нужна «ликвидация живой силы врага ради самой ликвидации».

В ночь на 19 июня стало известно, что один из командиров и несколько солдат украинского батальона «Айдар» сдались в плен при взятии села Метелкино в пригороде Северодонецка.

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Уточнялось, что подземные сооружения комбината, в которых прятались украинские военные, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 солдат украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ.

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