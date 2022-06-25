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Российским пенсионерам напомнили о праве на вторую выплату

«Прайм»: ПФР напомнил о праве пенсионеров с 80 лет на двойную выплату к страховой пенсии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские пенсионеры, достигшие 80 лет, имеют право на получение второй пенсии, напомнили в Отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В ведомстве пояснили, что через месяц после достижения 80 лет размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет увеличен в два раза. Но претендовать на повышение пенсии в двойном размере не могут инвалиды первой группы, поскольку фиксированная выплата им повышена в два раза при установлении пенсии по инвалидности. Также правом на двойную выплаты не обладают люди, получающие социальные выплаты в связи с потерей кормильца.

Помимо этого, у пенсионеры с 80 лет есть право на оформление компенсации по уходу за собой. Права на компенсационную выплату не имеют только граждане, получающие пособие по безработице. Чтобы оформить выплату, необходимо подать заявление на сайте ПФР, на портале Госуслуг и в клиентской службе ПФР.

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Вариант индексации пенсий

Как сообщал ранее РБК, Минтруд России представил параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на следующие три года. Соответствующий проект бюджета также подготовил ПФР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно варианту ведомства, с 1 января 2023 года пенсии проиндексируют на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля). С 1 января 2024 года ведомство призвало увеличить выплаты на 6,1 процента до 23 390 рублей, с 1 февраля 2025 года — на 4 процента и с 1 апреля 2025 года — на 3,6 процента до 24 477 рублей. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год. Вместе с тем, как следует из проекта бюджета ПФР, выплаты работающим пенсионерам в ближайшие три года индексировать не будут.

6,8процента

составит средний рост выплаты для неработающих пенсионеров

Пропорционально возрастет и фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, 2023 году она составит 7711,75 рубля, в 2024-м — 8182,17 рубля, в 2025-м — 8509,46 рубля. В пояснительных материалах Минтруда указано, что размер индексации должен быть не меньше уровня инфляции прошлого года.

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3 июня 2022

Система накоплений

Глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что ведомство разрабатывает систему добровольных пенсионных накоплений, которая будет содержать меры стимулирования россиян к их формированию.

Мы разрабатываем инструмент пенсионных накоплений с определенными стимулами. Это могут быть в первую очередь налоговые [стимулы]. Вопрос [государственного] софинансирования имеет место, но он находится в стадии рассмотрения

Антон СилуановМинистр финансов России

Ранее Силуанов уже анонсировал новую систему добровольных пенсионных накоплений. По его словам, соответствующий законопроект должен быть разработан и представлен в нынешнем году. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков допустил, что документ может быть внесен в нижнюю палату российского парламента до 31 июля.

Проект закона предполагает налоговые вычеты в размере 6 процентов, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии со вкладами в банках. При этом источники «Известий» в Центробанке, Госдуме и Минфине отметили, что в 2022 году реформы не случится. Эксперты из профильного сообщества согласились с ними, напомнив, что россияне не доверяют системе накопления пенсий.

Механизм добровольных пенсионных накоплений разрабатывается правительством в течение нескольких последних лет и за это время неоднократно менял свою форму.

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Июньская индексация

25 мая президент России Владимир Путин предложил увеличить размер социальных выплат неработающим пенсионерам на 10 процентов с 1 июня. Он добавил, что объем прожиточного минимума и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в тех же пропорциях. В ПФР подчеркнули, что гражданам не нужно обращаться за перерасчетом, поскольку этот процесс автоматический. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что в среднем прибавка к пенсии должна составить 1760 рублей.

19 360рублей

составил новый средний размер пенсии в России после индексации

Министр финансов России Антон Силуанов поддержал решение президента и назвал его «верным» и «недешевым». Для его реализации необходимо выделить около 600 миллиардов рублей до конца 2022 года. Если такая динамика сохранится и в следующие годы, то потребуется более триллиона рублей каждый год. Однако, подчеркнул он, мера призвана поддержать тех людей, которые требуют помощи от государства, и «на этом нельзя экономить».

Ударная волна


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Марина Совина
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