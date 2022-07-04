В Совфеде отреагировали на планы Великобритании конфисковать активы России

Сенатор Климов назвал воровством планы Великобритании конфисковать активы России

Конфискация Великобританией замороженных российских активов и передача их Украине незаконна, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, на такие действия Москва обязательно ответит. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Воровство не может быть правомерным. Воровство — это всегда преступление Андрей Климов сенатор Совфеда

«Там жулья довольно много в странах, которые мы сейчас специально называем недружественными. Жулики привыкли грабить, торговать ворованным. Эти привычки некоторые из них получали в течение сотен лет от своих предшественников-колонизаторов, всякого рода пиратов. Наследственность проявляется», — сказал Климов.

По словам сенатора, Россия не оставит действия Лондона без ответа. Для этого у Москвы есть много рычагов воздействия.

«Россия как правовое государство должна не только наблюдать за этим, но и наказывать преступников. Наказание может выглядеть очень сурово, у нас есть все возможности для этого. Я полагаю, что наказать надо так, чтобы другим было неповадно. Понятно, что инструментарий здесь существует достаточно серьезный», — сказал Андрей Климов.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон очень серьезно рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов. Эти средства могут передать властям Украины или направить в качестве помощи беженцам.

В конце апреля в Канаде разработали законопроект, который позволяет властям продавать конфискованные активы попавших под санкции людей.

«Я поддерживаю концепцию. Мы рассматриваем [этот вопрос] очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях», — пояснила Трасс.

По ее словам, для воплощения этой инициативы могут потребоваться законодательные изменения.

Комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщил, что Брюссель в рамках санкций против начала специальной военной операции на Украине заморозил резервы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. Также недоступны около 14 миллиардов евро активов россиян, попавших под ограничительные меры Запада. В США отчитались о блокировке средств россиян на 330 миллиардов долларов.