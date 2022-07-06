Русские хакеры выложили данные тысячи сотрудников украинской разведки

Российские хакеры RaHDIt опубликовали данные тысячи разведчиков ГУР Украины

Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. Об этом организация заявила в своем информационном Telegram-канале.

Всего в сеть была слита информация на одну тысячу разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.

Также раскрыты данные кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве. Сформировать базу удалось, анализируя Big data по характерным моделям поведения пользователей и «немного поковырявшись в пенсионных отчислениях».

Киберфронт

1 июня RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Помимо общей информации, хакеры раскрыли некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб. Среди них встречаются азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также ЛГБТ-наклонности. Некоторые работники были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

До этого хакеры узнали о причастности украинского 72-го Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) к работе против России на протяжении нескольких лет. По утверждению взломщиков, это подразделение проводило информационные операции не только в приграничных с Украиной областях, но и на территории крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Абакан (Хакасия). В ЦИПсО работали более 150 хорошо подготовленных сотрудников, для их обучения приезжали иностранные специалисты, отметили хакеры.

Впрочем, русские хакеры отличились не только получением информации, но и прямыми кибератаками. Так, в марте они взломали около 700 сайтов государственных органов Украины. «Практически весь украинский правительственный интернет. Как только они узнали, отключили их, не смогли с нами бороться», — уточнил хакер из RaHDIt. Эксперт добавил, что на сутки все органы государственной власти, все серверы были отключены. Хакеры при этом отключили и почтовые серверы. Таким образом, они оставили власти Украины на сутки без закрытой связи. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки», — объяснил он.

Killnet vs Anonymous

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России. Они также взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Группировка отметила, что в настоящее время участвует «в операциях против Российской Федерации».

После этого российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт Anonymous. «Не бойся, Россия, никто и ничто не может вам угрожать. Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране», — отмечалось в сообщении. Представители Killnet также призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейковой информации, которой переполнен интернет.

При этом Killnet решила действовать не только против Украины. Так, 27 июня хакеры сообщили, что обрушили работу ряда сайтов госорганов Литвы в ответ на блокаду Калининграда литовскими властями. По их словам, в результате атаки перестали работать более тысячи веб-ресурсов республики.

Также они атаковали сайт Федеральной налоговой платежной системы США. 1 июля представители Killnet отчитались, что в результате атаки ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов