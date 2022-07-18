Китай исключил бездействие Пекина по ситуации на Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не будет бездействовать по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Китая, член Госсовета Ван И заявил, что Пекин не намерен бездействовать во время эскалации конфликта на Украине, а будет упорно содействовать продвижению мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто министр отметил, что Китай не относится к государствам, вовлеченным в кризисную ситуацию на Украине. «Однако мы не намерены сидеть сложа руки и со стороны пассивно наблюдать за тем, что происходит, — сказал он. — Кризис на Украине преподал нам суровый урок, и каждой из заинтересованных сторон следует серьезно к этому отнестись».

Новый миропорядок и миротворческая позиция Пекина

8 июля на встрече руководителей внешнеполитических ведомств «Группы двадцати» (G20) в Индонезии Ван И заявил, что Китай призывает развивать диалог для создания сбалансированного и эффективного механизма обеспечения безопасности в Европе. Кандидат политических наук Александр Коньков объяснил «Ленте.ру», что такая позиция Пекина вызвана тем, что Китай формулирует все более активную позицию в условиях разрушающегося западного миропорядка. Эксперт считает, что в скором времени после завершения конфликта на Украине появится новый, более справедливый порядок, в формировании которого ключевая роль будет отведена КНР.

Китайский обозреватель У Синьбо предрек разделение мира на блоки из-за Украины. По его словам, систему международных отношений ждут существенные изменения в результате украинского кризиса. Он добавил, что многочисленные антироссийские санкции, введенные западными государствами, подрывают сложившиеся правила, и влияние этих мер на миропорядок будет огромным и долгосрочным. Синьбо считает, великие державы превращают взаимозависимость в оружие, в связи с чем может произойти переход от экономической глобализации к консолидации и постепенному разделению на торговые, технологические и валютные блоки.

Также в Поднебесной не исключают, что конфликт на Украине может привести в глобальной катастрофе. В частности, военный эксперт Сун Чжунпин предупредил, что в случае усиления украинского кризиса европейские страны могут быть втянуты в конфликт против своей воли. «Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», — пояснил он.

Защита собственных интересов

Официальный представитель Минобороны страны У Цянь по итогам международной конференции по вопросам безопасности заявил, что Китай даст отпор в случае использования ситуации на Украине для вреда КНР. Он пригрозил решительными контрмерами в случае использования украинского вопроса в качестве предлога, чтобы навредить правам и интересам КНР.

Ранее премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб в интервью газете Nikkei призвал Китай воздержаться от использования кризисной ситуации на Украине в своих целях, укрепляя свои позиции в Южно-Китайском море.

В июле Министерство обороны Китая обвинило США в том, что эсминец ВМФ страны незаконно вторгся в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Согласно заявлению официального представителя ведомства Тянь Цзюньли, действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая.