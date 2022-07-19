Американский полковник заявил о поражении Байдена в битве за Украину

The American Thinker: полковник Макгрегор заявил, что Байден проигрывает битву за Украину

Президент США Джо Байден, решив довести свою опосредованную войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. О поражении американского лидера заявил полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The American Thinker.

Его любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы Дуглас Макгрегор американский полковник

По мнению Макгрегора, проблема Североатлантического альянса заключается в экономических трудностях из-за антироссийских санкций США, которые грозят Европе экономическим Армагеддоном. Так, указал он, сейчас Германия, которая является ключевой страной НАТО, испытывает большие трудности.

Как утверждает Макгрегор, канцлер ФРГ Олаф Шольц понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, то европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией стремительно рухнет.

Полковник подчеркнул, что политика американских властей опасна. По его словам, жители США и Европы «уже злятся на своих робких и бестолковых».

«Сумасшедшая» ошибка Байдена

По мнению американского политика Патрика Бьюкенена, Джо Байден подвергнет Соединенные Штаты смертельной опасности, если решит вступить в войну с Россией на стороне Финляндии в случае возникновения такого конфликта. Он отметил, что такое решение в прошлом веке назвали бы «сумасшествием».

Бьюкенен предупредил, что в этом случае армии США придется столкнуться с государством, имеющим от 4,5 до шести тысяч ядерных боеголовок. Политик заметил, что ни один президент времен холодной войны не взял бы на себя такое обязательство — «рисковать выживанием нашей нации ради защиты территории страны за тысячи миль, которая никогда не была жизненно важной для США».

Как заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков, Байден стал самым непопулярным президентом США после Гарри Трумэна, управлявшего страной с 1945 по 1953 годы. Он обратил внимание на то, что даже самый критикуемый предшественник Байдена Дональд Трамп опережал его на пять-шесть процентов.

На протяжении полутора лет мы наблюдаем нисходящий тренд уровня поддержки Байдена. Согласно некоторым опросам, она упала даже до 29 процентов. В итоге мы имеем то, что на второй год президентства Байден стал самым непопулярным лидером после Трумэна. Даже Трамп в тот же период был на 5-6 процентов выше Малек Дудаков политолог-американист

Дудаков объяснил, что на падение рейтинга Байдена влияют неблагополучная ситуация в экономике, и инфляция, и внешняя политика США. В то же время, подчеркнул он, это не говорит о том, что Штаты стоят на пороге массовых беспорядков.

Я не вижу такого триггера, который сейчас заставил бы людей идти митинговать. Даже решение по абортам хоть и вызвало определенную активность, но она стихла уже на вторые сутки. Протесты могут начаться только в том случае, если в экономике страны наступит уже совсем ощутимый кризис. Например, острый дефицит топлива, недопоставки топлива и продовольствия в мегаполисы. Вот тогда, действительно, начнется хаос. Но все же это не самый вероятный сценарий Малек Дудаков политолог-американист

Общественное мнение в США

Согласно данным опроса Quinnipiac University, рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 33 процентов. При этом, среди молодежи деятельность президента одобряет только 22 процента, не одобряют ее — 55 процентов американцев.

Исследование консалтинговой компании Morning Consult, которое проводилось с 1 апреля по 30 июня, показало, что избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего президента США. Рейтинги поддержки достигли нового минимума — в первом квартале 2022 года внутреннюю политику Байдена не одобряли 40 штатов.

Другой опрос, проведенный YouGov совместно с Yahoo News, свидетельствует о том, что 64 процента американцев выступают против выдвижения Джо Байдена на второй срок. Более того, всего 35 процентов демократов — на восемь пунктов меньше, чем в мае — считают, что действующему президенту следует переизбраться.

Помеха для собственной партии

Как считает обозреватель The Washington Post Дэн Бальц, неудачи Байдена на посту могут помешать демократам удержать контроль над парламентом, на грядущих промежуточных выборах в сенат и палату представителей он может стать помехой для собственной партии. Поскольку республиканцам нужно получить всего пять мест, чтобы взять под контроль палату представителей, большинство демократов признают, что начиная с января они будут в меньшинстве в палате представителей и, возможно, в сенате.

Бальц отмечает, что многие из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, потеряли веру в его лидерство. В то же время американцы не склонны сильно доверять республиканцам, поскольку те по-прежнему «находятся под каблуком» у экс-президента Дональда Трампа, что на фоне расследования его причастности к штурму Капитолия в 2021 году вызывает тревогу.

Издание Newsweek и вовсе допускает возможность импичмента Байдену в случае, если демократы проиграют промежуточные выборы в сенат и палату представителей 8 ноября.

В то же время, как отмечают журналисты издания, процедура импичмента может быть инициирована простым большинством голосов в палате представителей, однако президента можно отстранить от должности только большинством в две трети голосов в сенате. Этого никогда не случалось и едва ли республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.