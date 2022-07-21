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МЕРКОСУР отказался слушать Зеленского

МЕРКОСУР отказал президенту Украины Зеленскому в просьбе выступить на саммите в Парагвае

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на саммите Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР (Mercosur). Об этом сообщил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано Риккарди, передает Парагвайское информационное агентство.

По словам чиновника, украинский лидер обратился с соответствующей просьбой к президенту Парагвая Марио Абдо Бенитесу, однако получил отказ.

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Отмечается, что консенсуса относительно возможности такого общения не было. В связи с этим Зеленского проинформировали об отсутствии условий «для того, чтобы иметь возможность говорить в формате МЕРКОСУР с президентом Украины». Замминистра уточнил, что решение уже доведено до сведения посла Украины в Аргентине и при парагвайском правительстве.

Отказы слушать Зеленского

Ранее украинский лидер уже сталкивался с отказами слушать свои выступления. Так, голландская партия Forum voor Democratie заявила, что планирует покинуть зал парламента во время его онлайн-выступления. «Наивно и даже абсурдно видеть в Зеленском полусвятого. Он запретил одиннадцать политических партий, включая крупнейшую оппозиционную партию страны. Критически настроенные телеканалы были запрещены, в то время как остальные телеканалы недавно были вынуждены транслировать пропаганду 24 часа в сутки», — объяснили депутаты в своем заявлении. Также партия отметила, что они отказались в том числе из-за свидетельств пыток над российскими военнопленными со стороны украинских войск и участия Зеленского в коррупционных скандалах.

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Словацкий депутат, глава партии «Направление — социальная демократия» Роберт Фицо также отказался слушать речь Зеленского в парламенте и покинул зал заседаний. Он объяснил, что считает выступление украинского лидера «карнавалом». Самого же Зеленского он обвинил в ежедневных обманах окружающих.

В июне китайская делегация покинула зал во время выступления Зеленского на азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» (Shangri La Dialogue). Тогда он в своем онлайн-выступлении заявил о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

До этого делегация Китая, которая присутствовала на всемирном экономическом форуме в Давосе, проигнорировала речь Зеленского. Вместо этого она в тот момент провела переговоры с главой Международного энергетического агентства Фатихом Биролем. Однако, по заявлению члена палаты представителей США республиканца Майкла Маккола, представители Китая не присоединились к овациям после выступления украинского лидера.

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В Москве выступления Зеленского сочли частью «Большой игры»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что появление Зеленского на любом хоть сколь-нибудь заметном международном мероприятии следует считать частью инсценировки. «Он произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное — ему бьют по рукам, заставляя сдать назад», — отметил Лавров.

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Дмитрий Полянскийзампостпреда России при ООН

В свою очередь первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что члены Совета безопасности (СБ) ООН начинают уставать от темы Украины. «Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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