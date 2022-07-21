Песков заявил об «открытой двери» для переговоров с Украиной

Представитель Кремля Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил об «открытой двери» для переговоров с Киевом. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По его словам, ни президент России Владимир Путин, ни российский министр иностранных дел Сергей Лавров «никогда не говорили о закрытии двери для переговоров».

В середине июня Министерство иностранных дел (МИД) России заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. Дипломаты утверждали, что они до сих пор не начались из-за позиции президента Украины Владимира Зеленского.

В России говорят о запрете Запада для Киева на продолжение переговоров

Ранее Песков исключил возобновление переговоров с Украиной в ближайшее время. Глава МИД России Сергей Лавров также выразил мнение, что переговоры с Украиной на данном этапе не имеют смысла. Он пояснил, что Запад удерживает украинскую сторону от любых конструктивных шагов, продолжая посылать в страну оружие и заставляя Киев использовать его все более рискованно. Глава российского ведомства также добавил, что властям Украины не дадут вести переговоры без разрешения Вашингтона.

Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами Сергей Лавров глава МИД России

Аналогичное мнение он высказывал и ранее. Подобной точки зрения придерживается официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, киевские власти не желают мира для страны. При этом она заявила, что это «не позиция государства Украина, а напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению».

На Украине говорят о «языке ультиматумов»

В свою очередь, на Украине убеждены, что переговорный процесс не идет по вине Москвы, в частности, «из-за позиции России и ее продолжающейся агрессии». Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возобновление переговоров невозможным после ракетных ударов Вооруженных сил России и продолжения штурмовых действий на востоке страны. По его словам, Киев пойдет на переговоры с Москвой только «после ее поражения» на поле боя, иные условия для страны неприемлемы. Украинский политик пояснил, что в противном случае это снова будет «язык ультиматумов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому общественному телевидению сказал, что Украина сядет за стол переговоров после того, как вернет территории, контроль над которыми был потерян в результате специальной военной операции России.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на Украине. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате. Однако 2 июня Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке диалога по урегулированию ситуации.