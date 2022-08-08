Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС

Посольство России в США призвало прекратить обвинения в ударах по Запорожской АЭС

Посольство России в США ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС и призвало американскую сторону прекратить русофобские измышления в связи с этой ситуацией. Соответствующее заявление опубликовано на канале посольства в Telegram.

Как заявили дипломаты, в американских СМИ проходит кампания по дезинформации, целью которой является приписать России ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС. «Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — уточнили они. Так, по информации Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, украинские военные 5 августа выпустили по территории станции артиллерийские снаряды.

Ради того, чтобы дискредитировать Россию, украинские власти не гнушаются ничем, создавая реальную угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для Европы Посольство России в США

В посольстве добавили, что данная ситуация является не первой провокацией украинской стороны на опасных объектах. Там призвали ООН и МАГАТЭ осудить действия Киева и принять меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

ВСУ атаковали ЗАЭС минимум дважды

Украинские войска обстреляли из артиллерии территорию АЭС в пятницу, 5 августа. Информацию об атаке подтвердило Минобороны России. После произошедшего в городе частично отсутствует электричество и водоснабжение. На станции была обесточена часть третьего энергоблока и снижена вырабатываемая мощность на четвертом энергоблоке.

Позже администрация Энергодара сообщила, что в ночь на воскресенье, 7 августа, ЗАЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Ракета раскрылась при подлете к энергоблокам и выпустила осколочные поражающие элементы. В результате повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива. «Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока — не более 400 метров», — отметили там.

Власти Энергодара предупредили, что в случае продолжения обстрелов Запорожской АЭС подконтрольные киевским властям территории пострадают первыми. Там пояснили, что это произойдет из-за розы ветров, которая при повреждении АЭС разнесет опасные частицы радиации по всему региону. Прежде всего в зоне техногенной катастрофы и радиационного поражения будут такие города, как Никополь, Запорожье, Кривой Рог. Помимо этого, пострадает из-за поврежденной АЭС большая часть западных областей Украины.

Атаки на ЗАЭС посчитали актом ядерного терроризма

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Министерство обороны России считает обстрел ЗАЭС актом ядерного терроризма. Он сослался на международную конвенцию от 13 апреля 2005 года, принятую резолюцией Генассамблеи ООН. По словам Мизинцева, благодаря грамотным и эффективным действиям российских военных критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий подчеркнул, что обстрелы АЭС, производимые ВСУ, могут привести к катастрофе, подобной Чернобылю. Он объяснил, что российские военные вошли туда, поскольку такие объекты не могут полноценно охраняться. Дипломат напомнил, что в последнее время украинская сторона занимается опасными провокациями.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал атаки на Запорожскую АЭС самоубийственным актом. «И я надеюсь, что эти атаки прекратятся», — добавил он. По его словам, ООН поддерживает МАГАТЭ в их усилиях по созданию стабильных условий на станции и надеется, что представители агентства смогут получить доступ к АЭС.