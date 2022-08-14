Зеленский назвал особые цели украинских спецслужб

Президент Зеленский назвал причастных к обстрелам ЗАЭС особой целью спецслужб Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал особые цели спецслужб страны в очередном обращении. Его слова приводит агентство Reuters.

Зеленский уточнил, что речь идет о российских военных, которые якобы обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС). «Каждый солдат, который обстреливает АЭС или использует ее как прикрытие, должен понимать, что становится особой целью для наших агентов разведки, наших спецслужб, нашей армии», — сказал он.

Как уточняет агентство, Зеленский также считает, что Россия использует Запорожскую АЭС для «ядерного шантажа».

11 августа представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли минимум три удара в район хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. По его словам, специалистам станции поручили перейти в защищенные помещения. Он уточнил, что на станции не было зафиксировано загрязнения и радиационный фон был в норме.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС, так как обстрелы могут привести к катастрофическим последствиям. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям, осудив позицию ООН.

Позднее Рогов заявил, что причастные к обстрелу установлены — по его словам, это были члены 44-й артиллерийской бригады ВСУ, которые целенаправленно били по АЭС из 152-миллиметровых орудий. Он добавил, что из-за обстрела АЭС получила незначительные повреждения. Рогов также допустил консервацию Запорожской АЭС. По его словам, удары ВСУ по станции привели к минимальным нагрузкам и выработке электроэнергии, и на станции пытаются сохранить условия для работы.

По мнению Рогова, единственный способ обезопасить Запорожскую АЭС — провести зачистку от украинских войск таких населенных пунктов как города Никополь и Марганец, а также поселок городского типа Томаковка в Днепропетровской области.