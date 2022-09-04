Стало известно о панике Великобритании из-за остановки «Северного потока»

Bloomberg: остановка «Северного потока» вызвала панику в Великобритании

Решение президента России Владимира Путина перекрыть газопровод «Северный поток», который является одним из основных в Европе, повергло в панику Великобританию. Об рассказала бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт, пишет Bloomberg.

Данную инициативу она назвала попыткой российского лидера развязать «экономическую войну».

Он играет в психологическую войну очень хорошо. Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это Анджела Найт экс-исполнительный директор Energy UK

Она пояснила, что британским властям придется оказывать помощь отдельным категориям населения и отраслям промышленности, чтобы они смогли пережить зиму. Найт также указала на ошибку властей, создавших зависимость в вопросе импорта топлива из разных стран, некоторые из которых являются «недружелюбными». «У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени», — отметила она, назвав ситуацию «неприятным шоком».

В Британии предрекли затяжной энергокризис

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс предрекла затяжной энергокризис в стране. По ее мнению, он продлится несколько лет. Политик указала, что Великобритании нужно возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство атомных станций и переходить на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) предупредило, что с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов. В результате это приведет к резкому увеличению счетов на 178 процентов. По словам мэра Лондона Садика Хана, зимой жители британской столицы вряд ли смогут оплатить отопление.

В то же время газета The Times сообщила, что кандидат на пост премьера Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений в случае победы на выборах. Так она планирует обеспечить энергобезопасность королевства. По версии издания, Трасс может выдать по меньшей мере 130 лицензий на бурение и изучение месторождений.

Решение об остановке газопровода вызвано проблемами с оборудованием

С конца июля «Северный поток» работает лишь на 20 процентов мощности. Газопровод остановили 31 августа. Ожидалось, что газопровод включат 3 сентября, однако 2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» до полного ремонта оборудования. В компании уточнили, что на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

Еврокомиссия назвала решение об остановке «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом», а глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер счел Москву ненадежным партнером. В то же время глава Евросовета Шарль Мишель не удивился решению «Газпрома». По его оценке, оно не скажется на стремлении Евросоюза достичь «энергетической независимости».

Использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС. Мы ускорим наш путь к энергетической независимости Шарль Мишель глава Евросовета

В настоящее время Европа активно накапливает газ в подземных хранилищах, чтобы обеспечить себя топливом при ухудшении ситуации. В конце августа Евросоюз достиг целевого уровня в 80 процентов, причем сделал это на два месяца раньше срока.

В России сослались на санкции

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, сложилась кризисная ситуация, в которой хочется «призвать к здравому смыслу» контрагентов «Газпрома». Представитель Кремля также добавил, что на данный момент на трубопроводе работает одна турбина.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также заявил, что капитальный ремонт последней функционирующей турбины газопровода «Северный поток» в настоящее время невозможен из-за санкций Европы, из-за которых компания Siemens Energy отказывается забрать отремонтированную турбину и отправить на обслуживание другие.