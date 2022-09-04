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Стало известно о панике Великобритании из-за остановки «Северного потока»

Bloomberg: остановка «Северного потока» вызвала панику в Великобритании

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Решение президента России Владимира Путина перекрыть газопровод «Северный поток», который является одним из основных в Европе, повергло в панику Великобританию. Об рассказала бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт, пишет Bloomberg.

Данную инициативу она назвала попыткой российского лидера развязать «экономическую войну».

Он играет в психологическую войну очень хорошо. Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это

Анджела Найтэкс-исполнительный директор Energy UK

Она пояснила, что британским властям придется оказывать помощь отдельным категориям населения и отраслям промышленности, чтобы они смогли пережить зиму. Найт также указала на ошибку властей, создавших зависимость в вопросе импорта топлива из разных стран, некоторые из которых являются «недружелюбными». «У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени», — отметила она, назвав ситуацию «неприятным шоком».

В Британии предрекли затяжной энергокризис

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс предрекла затяжной энергокризис в стране. По ее мнению, он продлится несколько лет. Политик указала, что Великобритании нужно возобновить разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, ускорить строительство атомных станций и переходить на возобновляемые источники энергии.

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Кроме того, Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) предупредило, что с 1 октября цены на электроэнергию для среднестатистических домохозяйств в Великобритании поднимутся на 80 процентов. В результате это приведет к резкому увеличению счетов на 178 процентов. По словам мэра Лондона Садика Хана, зимой жители британской столицы вряд ли смогут оплатить отопление.

В то же время газета The Times сообщила, что кандидат на пост премьера Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа и нефти в Северном море, а также для освоения новых месторождений в случае победы на выборах. Так она планирует обеспечить энергобезопасность королевства. По версии издания, Трасс может выдать по меньшей мере 130 лицензий на бурение и изучение месторождений.

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Решение об остановке газопровода вызвано проблемами с оборудованием

С конца июля «Северный поток» работает лишь на 20 процентов мощности. Газопровод остановили 31 августа. Ожидалось, что газопровод включат 3 сентября, однако 2 сентября «Газпром» объявил о полной остановке «Северного потока» до полного ремонта оборудования. В компании уточнили, что на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая при проведении техобслуживания совместно с представителями Siemens была обнаружена утечка масла.

Еврокомиссия назвала решение об остановке «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом», а глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер счел Москву ненадежным партнером. В то же время глава Евросовета Шарль Мишель не удивился решению «Газпрома». По его оценке, оно не скажется на стремлении Евросоюза достичь «энергетической независимости».

Использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС. Мы ускорим наш путь к энергетической независимости

Шарль Мишельглава Евросовета

В настоящее время Европа активно накапливает газ в подземных хранилищах, чтобы обеспечить себя топливом при ухудшении ситуации. В конце августа Евросоюз достиг целевого уровня в 80 процентов, причем сделал это на два месяца раньше срока.

В России сослались на санкции

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что антироссийские санкции не позволяют «Газпрому» в полной мере поставлять газ в Европу из-за проблем с обслуживанием оборудования. По его словам, сложилась кризисная ситуация, в которой хочется «призвать к здравому смыслу» контрагентов «Газпрома». Представитель Кремля также добавил, что на данный момент на трубопроводе работает одна турбина.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер также заявил, что капитальный ремонт последней функционирующей турбины газопровода «Северный поток» в настоящее время невозможен из-за санкций Европы, из-за которых компания Siemens Energy отказывается забрать отремонтированную турбину и отправить на обслуживание другие.

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Ксения Назарова
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