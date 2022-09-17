Байден пригрозил России последствиями в случае использования ядерного оружия

Байден: Россию ждут последствия в случае применения ядерного или химического оружия

Президент США Джо Байден пригрозил России последствиями, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Об этом сообщает телеканал CBS .

Журналист спросил американского лидера, что бы он сказал президенту России Владимиру Путину по поводу использования неконвенциональных вооружений. «Не делай этого, не делай, не делай», — ответил он.

Это изменит облик войны, как ничто со времен Второй мировой Джо Байден президент США

Байден заявил, что в случае применения ядерного оружия Россия станет «большим изгоем в мире». «И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал он.

Военная доктрина России

Замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил, что сценарии применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине РФ.

Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства Сергей Рябков заместитель министра иностранных дел России

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, первая ситуация, в которой Россия по закону имеет право применить ядерное оружие — когда по ее территории нанесен ракетный ядерный удар, вторая — другое применение ядерного оружия против России или ее союзников, третья — посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого парализована деятельность российских ядерных сил сдерживания.

Кроме того, Россия может применить ядерное оружие, когда осуществлен акт агрессии в отношении ее самой или союзников, в ходе которого под угрозу поставлено существование страны.

Позиция России по использованию ядерного оружия

Президент России Владимир Путин призывал не допускать развязывания ядерной войны, подчеркивая, что в ней не может быть победителей, поэтому она никогда не должна начаться.

Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений Владимир Путин президент России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также неоднократно заявлял, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия.

Никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия» в связи с ситуацией на Украине Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков также подчеркнул, что у России есть возможность предотвратить какое-либо вмешательство и наказать тех, кто собирается пойти на подобный шаг.

Сценарий ядерной войны

Доцент Принстонского университета США Алекс Глейзер, один из создателей симулятора столкновения «План А», описал сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО. По его словам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 миллионов человек, а последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».

В результате ядерного столкновения США и России на Земле погибнет более пяти миллиардов человек. Помимо ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу, заявил Глейзер.

Именно с этим связана сдержанность США и России в вопросе ядерного оружия, считает старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян. По его словам, «ядерная война между крупнейшими ядерными державами мира приведет к величайшей катастрофе для человечества».

По слова Хаояна, подобного финала никто не желает, поэтому несмотря на ситуацию на Украине и жесточайшее санкционное давление, а также решительный отпор России США и Западу стороны противостояния проявляют относительную сдержанность касаемо ядерных вооружений.