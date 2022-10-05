Выпущенная ракета Южной Кореи упала на полигоне во время учений США

Yonhap: баллистическая ракета Южной Кореи упала на полигоне во время военных учений с США

Баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили во время учений с США в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на полигоне вскоре после пуска. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Жители города Каннын в провинции Канвондо на северо-востоке страны рассказали, что примерно в 01:00 по местному времени (19:00 вторник, 4 октября, по московскому времени) в небе была видна яркая вспышка и слышен сильный гул.

Южнокорейские военные подтвердили, что на базе, где проводились испытания, упала ракета. Пострадавших в результате инцидента нет.

Передвижения «Рональда Рейгана»

Кроме того, после пуска КНДР баллистической ракеты средней дальности в Японское море будет переброшен авианосец ВМС США Ronald Reagan («Рональд Рейган»). По информации военных, ранее авианосец покинул воды Японского моря после совместных учений с Южной Кореей и Японией, которые проходили 30 сентября. В комитете отметили, что такая быстрая переправка «весьма необычна» для авианосца.

Ronald Reagan прибыл в Южную Корею 23 сентября впервые за четыре года, чтобы присоединиться к другим военным кораблям в демонстрации силы КНДР. Контр-адмирал США Майкл Доннелли заявил журналистам на борту корабля, что визит был направлен на установление союзнических отношений и повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами.

В свою очередь, Пхеньян счел предыдущие военные развертывания и совместные учения США как репетицию войны и доказательство враждебной политики Вашингтона и Сеула. Учения также вызвали протесты борцов за мир, которые говорят, что они усиливают напряженность в регионе.

Учения в Японском море

Учения Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи приступили к проведению совместных учений в Японском море с участием американского авианосца Ronald Reagan 30 сентября.

Учения демонстрируют приверженность трех стран дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для решения проблем региональной безопасности Минобороны Японии

Кроме того, учения проводились для укрепления международного порядка, основанного на установленных правилах. Военные трех стран выполняли задачи, связанные с противодействием подлодкам потенциального противника.

Помимо американского авианосца, в тренировках задействовали японский эсминец «Асахи», американский ракетный крейсер USS Chancellorsville («Ченселлорсвилл»), эсминцы USS Barry («Барри») и USS Benfold («Бенфолд»), американскую подводную лодку.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль настаивал на проведении дополнительных совместных учений и других демонстрациях военной мощи в качестве предупреждения Северной Корее, которая в этом году провела рекордное количество ракетных испытаний и, похоже, готовится возобновить ядерные испытания.

Пуски КНДР

На прошлой неделе Северная Корея провела несколько ракетных пусков. Выпущенная КНДР баллистическая ракета совершила полет над территорией Японии и приводнилась в Тихом океане. По информации местного телеканала TV Asahi и его источников в правительстве, снаряд упал в Тихом океане в 3000 километров от Японии. Точное место падения остается неизвестным.

По данным агентства Yonhap, скорость выпущенной Северной Кореей ракеты достигла 17 Махов. По информации южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров.

≈ 4 500 километров преодолела ракета КНДР

В конце сентября сообщалось о направляющихся в сторону Японского моря двух ракетах малой дальности, преодолевших расстояние около 300 километров и поднявшихся на высоту 50 километров.

28 сентября береговая охрана Японии доложила о запуске КНДР ракеты, предположительно, баллистической. Тогда суда в регионе проинструктировали на случай обнаружения обломков снарядов. Их призвали держать дистанцию и моментально связываться с властями.

Новый статус КНДР

9 сентября КНДР официально закрепила за собой статус ядерного государства. Принятый документ наделяет лидера страны Ким Чен Ына единоличным правом на принятие любых решений относительно ядерного оружия.

Также руководство Северной Кореи приняло закон о праве государства наносить превентивный ядерный удар по противнику при условии, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Согласно новому документу, КНДР также вправе наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме, если на нее будет совершено нападение.