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«Роскосмос» завершил сборку ракеты для запуска ангольского спутника

«Роскосмос» завершил сборку ракеты «Протон-М» для запуска спутника AngoSat-2

Фото: «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» завершила сборку ракеты-носителя «Протон-М», на которой запустят построенный российскими специалистами для Анголы спутник AngoSat-2. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

«Ракета-носитель «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Ангосат-2» была собрана в монтажно-испытательном корпусе площадки 92А космодрома Байконур. После общей сборки Госкомиссия выдала заключение о готовности ракеты к вывозу и установке на стартовом комплексе 81-й площадки в воскресенье, 9 октября 2022 года», — отметили в сообщении.

В августе источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск созданного Россией за свой счет для Анголы спутника запланирован на 12 октября.

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В июле стало известно, что запуск AngoSat-2 перенесли с сентября на октябрь. Аппарат создали взамен утерянного AngoSat-1.

В апреле источник РИА Новости сообщил, что железнодорожный эшелон с двумя ракетами «Протон-М» прибыл на космодром Байконур.

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Даниил Иринин
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