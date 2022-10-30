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07:05, 30 октября 2022Россия

В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении украинских военных

Стремоусов сообщил о подготовке ВСУ к масштабному наступлению на Херсонскую область

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся в скором времени совершить широкомасштабное наступление на регион, сообщает РИА Новости.

Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы

Кирилл Стремоусовзаместитель главы администрации Херсонской области

Он также отметил, что российские солдаты контролируют ситуацию на линии фронта, выстроив несколько линий эшелонированной обороны.

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Действия украинские военных

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Антоновский мост в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Было выпущено 12 ракет, три из них упали в районе моста, девять были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Помимо этого Стремоусов заявил о попытке ВСУ провести наступление в районе села Брускинское. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России успешно отбили данную атаку, отбросив противника на исходные позиции.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, обвинил власти Киева в попытках помешать возвращению жителей региона. По его словам, Киев намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей, отправляя их в лагеря для беженцев.

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Слабости ВСУ

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский рассказал, что используемые ВСУ самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и HIMARS являются не более успешными, чем какие-либо другие артиллерийские системы и имеют свои уязвимости.

Также он отметил, что украинские военные не могут обеспечить оборону собственных огневых позиций, в связи с чем им постоянно приходится отводить свои РСЗО от линии соприкосновения.

Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения

Андрей Баевскийподполковник Народной милиции ДНР

Баевский также добавил, что применяя противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе ВСУ лишь отчитываются перед поставщиками. По его словам, украинские солдаты не могут обеспечить ракетам ни надлежащего входного контроля, ни правильного обслуживания, а также подходящих условий для применения, однако вынуждены их использовать, чтобы показать, что они реализуют вооружения, которые получают.

Наконец, подполковник выступил с обвинениями в адрес ВСУ из-за бессистемного применения противорадиолокационных ракет. Он подчеркнул, что такие боеприпасы предназначены для поражения радиолокационных систем противовоздушной обороны, а вместо этого украинские солдаты используют их в качестве обычных ракет большой дальности до 150 километров с мощной боевой частью в 66 килограмм.

Оружие России
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Марина Совина
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