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18:07, 31 октября 2022Бывший СССР

Еще в одной области Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Reuters

Полтавская область стала еще одним регионом Украины, в котором объявили воздушную тревогу. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

В посте, появившемся в канале, говорится о ракетной опасности.

31 октября в нескольких областях Украины — Полтавской и Винницкой — были слышны взрывы. Кроме того, о взрывах сообщали в Киевской и Днепропетровской областях. В этих регионах работали системы ПВО. Ранее власти Украины также объявили воздушную тревогу в Киеве и в ряде центральных областей страны.

Позднее стало известно, что российские войска нанесли удар по украинским военным и энергетическим объектам. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все назначенные объекты на территории противника были поражены.

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Варвара Кошечкина
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