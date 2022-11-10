Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с Путиным показала раскол в НАТО

Журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriyet заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с президентом России Владимиром Путиным выявила трещину в Североатлантическом альянсе.

Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным Барыш Достер журналист

По мнению Достера, этот шаг украинского лидера дает представление о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и демонстрирует раскол в НАТО.

Обозреватель также подчеркнул, что США утрачивают влияние, а европейские страны продолжают отдаляться друг от друга, чтобы «спасти собственную шкуру». В качестве примера он привел готовность Берлина развивать отношения с Москвой и Пекином, несмотря на запреты Вашингтона.

По мнению Достера, в настоящий момент государства больше сосредоточены на собственных национальных интересах нежели чем на сохранении единства.

Зеленский выдвинул условия для переговоров

5 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

По информации газеты La Repubblica, США и страны НАТО допустили начало переговоров по ситуации на Украине в случае взятия Херсона силами Киева.

На фоне подобных сообщений о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, Зеленский назвал условия для начала переговоров.

Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится Владимир Зеленский президент Украины

При этом, в сентябре, что отказывается вести переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин.

Разногласия в НАТО

Американское издание The Hill указало, что внутри блока НАТО начала расти напряженность из-за Украины, а единство Североатлантического альянса относительно украинского вопроса оказалось под угрозой.

По мере того как экономические проблемы охватывают страны альянса, порождая сопутствующую политическую нестабильность, трещины в единстве в отношении Украины продолжат увеличиваться The Hill

Ранее в Италии заявили о бесполезности дальнейшей поддержки Украины. С таким мнением выступил обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин. По словам журналиста, вскоре после освобождения российскими войсками Лисичанска страны НАТО усомнились в том, что им стоит поддерживать Украину, сколько это необходимо, и откладывать переговоры с Кремлем.

Профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни также считает, что внутри НАТО может возникнуть раскол относительно оказания поддержки Украине из-за экономических проблем, с которыми столкнулась Европа в результате боевых действий. Американский аналитик отметил, что особые трудности испытывает Германия. Одновременно поддержка мирного урегулирования растет в и США.