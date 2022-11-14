В Госдуме предложили демобилизовать преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Вице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов из ЛНР и ДНР

Вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает РИА Новости.

По словам политика, вслед за демобилизацией студентов из республик Донбасса, необходимо принять аналогичные меры в отношении еще одной категории граждан.

Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР Борис Чернышов вице-спикер Госдумы РФ

Демобилизация студентов

В воскресенье, 13 ноября, стало известно о поручении российского президента Владимира Путина провести демобилизацию студентов из ЛНР и ДНР.

В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, речь идет о студентах, которых мобилизовали на военную службу до вхождения республик в состав Российской Федерации. Он призвал вернуть их к учебе.

Благодарность от ДНР и ЛНР

В ДНР и ЛНР отреагировали на поручение Путина. Как уточнил временно исполняющий обязанности (врио) главы ЛНР Леонид Пасечник, демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность воинских подразделений, а также обстановку на фронте. По его словам, вопрос присутствия учащихся на военной службе был «очень болезненным» для республики.

Как и в других регионах России, студенты Луганской народной республики вернутся за парты и будут учиться Леонид Пасечник врио главы ЛНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил Путину благодарность и отметил, что считает решение о демобилизации студентов справедливым. Он напомнил, что студентов ДНР и ЛНР мобилизовали сразу после начала специальной операции на Украине.

Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо , что наши студенты, как и в других регионах РФ, возвращаются к учебе в своих вузах Денис Пушилин врио главы ДНР

Частичная мобилизация

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Путин заявил, что призыву подлежат мужчины, ранее прошедшие военную подготовку и имеющие определенные военно-учетные специальности. В первую очередь призывали тех, у кого есть боевой опыт. Позже Минобороны уточнило, что в действующую армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.

300 тысяч человек призвали в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о выполнении указаний, информацию о завершении частичной мобилизации Путин подтвердил 1 ноября.

Реакция украинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны испытывает чувствительное давление из-за увеличения численности российских войск благодаря частичной мобилизации в РФ.

Сейчас Россия забрасывает на фронт тысячи этих своих мобилизованных. Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление Владимир Зеленский президент Украины

Политик уточнил, что Россия отправляет на фронт тысячи мобилизованных. По словам Зеленского, в этих условиях понадобится дополнительная военная помощь западных партнеров.