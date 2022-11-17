В США исключили способность ВСУ «выбить» российские войска с Украины

Генерал ВС США Милли исключил способность ВСУ выбить российские войска с Украины

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли прокомментировал, получится ли у Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить российские силы с территории страны. Его слова приводит РИА Новости.

Боевые действия

Во время брифинга по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву Милли исключил способность ВСУ выбить российские войска с Украины и назвал эту цель «очень трудной». По его мнению, уход ВС РФ с территории страны не произойдет в ближайшие несколько недель без их «полного краха», что «маловероятно».

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине на 90 дней. Меры будут действовать до 19 февраля 2023 года.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский признал, что войска страны столкнулись с трудностями из-за увеличения численности российских военных благодаря частичной мобилизации. «Создается дополнительное давление на наших защитников. Это чувствительное давление», — отметил он.

Поставки оружия Украине

Милли также прокомментировал военную помощь США Украине и подчеркнул, что Вашингтон готов это делать «столько, сколько потребуется». По его словам, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев «поставками лучшего из возможного оборудования с тем, чтобы обеспечить их сильные позиции на поле боя против русских».

ВСУ будут биться за себя сами, все, о чем они просят — возможность для ведения боев, и мы готовы предоставлять это Марк Милли генерал

Генерал добавил, что украинцы не просят, чтобы военные других стран сражались за них. ВСУ не хотят, чтобы американские, британские немецкие, французские солдаты или солдаты иной армии воевали за них.

Урегулирование конфликта

Представитель Пентагона также оценил вероятность урегулирования конфликта и допустил, что предполагаемая приостановка боевых действий на Украине зимой создаст «окно» для переговоров. Он объяснил, что во время холодов тактические операции обычно замедляются.

На мой взгляд, президент Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров Марк Милли генерал

Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников Украины о желании России проводить прямые переговоры. Однако для ведения диалога он выдвинул ряд условий, которые озвучил по видеосвязи на саммите «Большой двадцатки» (G20).

Среди требований Зеленского — восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, введение потолка цен на российские энергоресурсы и расширение зерновой сделки. Он также призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС и потребовал от России освободить пленных ВСУ по схеме «всех на всех».

Позиция России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что Москва будет достигать своих целей посредством продолжения специальной военной операции.

После начала спецоперации стороны провели несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта.

В свою очередь депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что выдвинутая Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной. По его словам, украинский лидер предложил такие условия и переговоры с Москвой после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Смешными счел требования Зеленского глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выдвинул Украине свои условия, включая признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя частью России.

Спецоперация России на Украине Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в регионах страны. Глава Минобороны страны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 28 октября Шойгу объявил о завершении мобилизации.