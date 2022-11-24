Небензя прибыл на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Постпред РФ Небензя прибыл на заседание СБ ООН во время выступления президента Зеленского

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прибыл на заседание Совбеза во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя занял свое место в зале в тот момент, когда Зеленский уже начал свое выступление. После этого российский постпред занялся подготовкой к участию в заседании.

В это время украинский лидер выступал с призывом к странам Запада поставить системы противоракетной обороны. Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник указал на то, что выступление Зеленского проходило в то время, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) по его приказу вели массированный обстрел Донецка.

О проведении СБ ООН срочного заседания по Украине в ночь с 23 на 24 ноября ранее сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. При этом он подчеркнул, что выступление украинского президента нарушает правила процедуры Совбеза.

Небензя обвинил ВСУ в жертвах среди гражданских и их репрессиях

В ходе выступления на заседании Совбеза ООН Василий Небензя возложил вину за жертвы среди гражданских и повреждения инфраструктуры на украинскую противовоздушную оборону, так как она находится не на окраинах, а в самом центре городов. «В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — пояснил он.

Кроме того, украинские военные устроили репрессии и массовые чистки против гражданских, которые проводятся на правом берегу Днепра, утверждает постпред. По его словам, представительница украинских властей Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей как собак».

Москва намерена получить принципиальные оценки свидетельств пыток и казней, которые устраивали украинские военные, со стороны мирового сообщества, добавил Небензя. Он отметил, что документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток, что нарушает Женевские конвенции. Следственный комитет России (СК РФ) изучает каждый подобный случай, подчеркнул постпред.

Накачка Украины вооружениями приведет к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов, предупредил Небензя. По его словам, Москва будет снижать военный потенциал Киева, пока он не займет реалистичную позицию, «которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили» Россию начать спецоперацию.

Ранее постпред России не стал слушать выступление украинского коллеги

В октябре Василий Небензя отказался слушать речь представителя Украины на заседании Совбеза. Такое решение он объяснил оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях. Кроме того, подобные заявления украинских политиков говорят о «неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу», добавил он.

Тогда российский постпред отметил, что недавние высокоточные удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали на Западе неадекватную реакцию. Он объяснил, что на Украине было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал украинских властей.