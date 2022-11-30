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06:23, 30 ноября 2022Мир

Захарова напомнила про оправдание НАТО бомбардировок Югославии

Представитель МИД Захарова напомнила об атаках НАТО на объекты энергоснабжения Югославии

Фото: Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат привела речь тогдашнего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, объяснявшего необходимость бомбардировок. По его утверждению, от электроэнергии зависят системы командования и управления, и если президент Югославии Слободан Милошевич «действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать — принять условия НАТО».

Пока Милошевич этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией

Джейми Шиапресс-секретарь НАТО в 1999 году

Представитель блока также заявил, что водоснабжение и электричество, хоть и не являются военными объектами, но «используются против народа Сербии», и войска НАТО «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней косоваров.

Шиа тогда резюмировал, что если удары будут иметь последствия для населения, то «это проблемы Милошевича».

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Захарова адресовала эту цитату «для памяти» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и членам американской администрации.

Запад занял по Украине противоположную позицию

29 ноября министры иностранных дел стран НАТО договорились поставить Украине генераторы и топливо в рамках пакта помощи Киеву по восстановлению энергетической инфраструктуры.

Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что регулярные удары по объектам инфраструктуры не оставляют Украине «ни света, ни электричества, ни отопления, чтобы погрузить украинцев во тьму и холод».

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Ранее Столтенберг заявил, что успех российской СВО станет трагедией для Украины и подвергнет весь мир опасности. По его словам, для альянса крайне важно, чтобы президент России Владимир Путин не смог «одержать победу», поэтому поддержка Украины полностью отвечает национальным интересам членов НАТО.

Россия наносит высокоточные удары по инфраструктурным объектам

Россия в рамках специальной военной операции наносит удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрелов было повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны. 23 ноября Россия нанесла новую серию ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего большая часть регионов страны осталась без электричества.

В Министерстве обороны России подтвердили факт нанесения высокоточных ударов по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетической инфраструктуры. Однако, отметили в военном ведомстве, ракетных ударов по Киеву не наносилось, все разрушения в столице Украины, о которых объявили власти страны, являются следствием падения ракет систем противовоздушной обороны.

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Стратегия с перерывами в обстрелах объектов инфраструктуры рассчитана на долгосрочную перспективу, объяснил военкор Александр Сладков. По словам военного корреспондента, паузы в ударах делаются для того, чтобы каждый раз уничтожать резервы Украины, которые подвозятся во время затишья. «Мы разрушили какой-то объект инфраструктуры, соответственно, затягиваются какие-то резервы, связанные с наличием запчастей. После этого мы крушим данные резервы. Далее даем Украине снова затянуть какие-то резервы и опять их крушим. Все эти ресурсы не бесконечны», — объяснил Сладков.

Политолог Марк Ананченков отметил, что уничтожение критической и военной инфраструктуры Украины не только уменьшает боеспособность подразделений ВСУ, лишающихся дополнительного снабжения западноевропейской техникой, боеприпасами, но и парализует всю экономику, а вместе с ней и финансовую подпитку вооруженных сил. Например, удар российских сил по транспортной инфраструктуре Кривого Рога станет большой проблемой для ВСУ, так как нарушит несколько направлений для восполнения военных запасов материальных средств и людских ресурсов, а выведение из строя практически всей энергетической системы, на которой держатся многие экономические отрасли: угольная промышленность, нефтегазодобыча, металлургия, железнодорожный транспорт, в скором времени может привести к тому, что экономика Украины окажется на грани краха.

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Марина Совина
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