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04:20, 3 декабря 2022Мир

Белый дом пояснил заявления Байдена о контактах с Путиным

Белый дом: слова Байдена о контактах с Путиным не означают изменение позиции по Украине
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: White House / Globallookpress.com

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила заявления президента США Джо Байдена о возможных контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Ее слова передает РИА Новости.

Как отметила пресс-секретарь, слова Байдена не значат, что он изменил свою позицию по Украине. «Президент давал очень четко понять, что ничего не будет решаться касательно Украины без участия самой Украины», — сказала она. Кроме того, американский президент, по ее словам, дал понять, что «не намерен встречаться с господином Путиным, поскольку тот не продемонстрировал признаков готовности положить конец конфликту».

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Несмотря на заявления президента, Вашингтон продолжит оказывать необходимую помощь Киеву. Прежде всего, это касается сферы обороны, добавила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома Джон Кирби также сказал, что заявление Байдена не означает, что он готов к диалогу непосредственно в этот момент. По его словам, президент США «вовсе не демонстрировал, что сейчас время для переговоров».

Байден заявил о готовности переговоров с Путиным

Сам Джо Байден днем ранее заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине, если тот примет такое решение. В то же время он уточнил, что переговоры с Москвой состоятся только при консультациях с НАТО.

Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне

Джо БайденПрезидент США

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Байден фактически сказал, что переговоры с Россией возможны лишь после ухода Путина с Украины. Однако на данный момент это невозможно, так как спецоперация продолжается. Кроме того, США не собираются признавать новую территорию в составе России, а это осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения, добавил он.

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Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Байден не вкладывает серьезного смысла в слова о готовности к переговорам с Путиным, для него это игра. «Эти слова адресованы непонятно кому и куда, для внешнего эффекта, и не более того», — сказал он. Парламентарий указал, что в противном случае стоит прекратить поставки оружия Киеву и предложить властям Украины сесть за стол переговоров.

Байден пообещал не втягивать США в конфликт на Украине

Еще в ноябре Джо Байден пообещал, что США не станут напрямую вовлекаться в украинский конфликт и тем самым развязывать третью мировую войну. Он добавил, что Вашингтон «не давал Украине карт-бланш».

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что США не будут определять условия переговоров с Россией за Украину. В то же время Вашингтон приветствует диалог между Москвой и Киевом, который, по его словам, всегда возможен.

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Марина Совина
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