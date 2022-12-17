Путин заслушал доклад о ходе спецоперации на Украине

Президент Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и встречи с военачальниками.

Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Путин заслушал предложения о действиях в ходе СВО

Президент России заслушал предложения командующих относительно планов ближайших и долгосрочных действий во время проведения спецоперации.

Уважаемые товарищи, хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий Владимир Путин президент России

25 ноября Путин встретился с матерями солдат, участвующих в специальной военной операции на Украине.

7 декабря глава государства провел встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). В ходе совещания он заявил об отсутствии необходимости для новой волны мобилизации в России.

Путин выслушал командующих каждого операционного направления

В ходе посещения штаба президент России заслушал доклады командующих каждого операционного направления спецоперации.

На совещании также присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин.

15 декабря Минобороны сообщило, что Россия пресекла атаки ВСУ трех направлениях — краснолиманском, донецком и купянском.

10 декабря ведомство отчиталось, что российские военные продолжили наступательные движения на краснолиманском направлении, в ходе которых войска заняли более выгодные рубежи. Было ликвидировано до 60 солдат противника, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России взяли под свой контроль шесть населенных пунктов на территории Донбасса, это Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка.

Россия продолжает наступать на донецком направлении. 30 ноября Минобороны сообщило о взятии под полный контроль населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР. 1 декабря под контроль России перешел поселок Курдюмовка в ДНР — в результате наступательных действий были уничтожены более 60 бойцов ВСУ, три танка и шесть боевых бронемашин.