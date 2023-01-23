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05:36, 23 января 2023Бывший СССР

Зеленский признал неспособность переломить ситуацию поставками западных танков

Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков западных танков не изменят ситуацию

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков не способны кардинально изменить ситуацию. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, беседа опубликована в его Telegram-канале.

Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

При этом, добавил он, поставка Западом танков мотивирует бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за нерешительность в вопросе передачи тяжелой бронетехники. «Так нельзя делать — говорить, что я сделаю столько же, сколько и ты, если что-то сделает Америка, то сделаю и я», — сказал Зеленский. Кроме того, он подверг критике и слова Шольца о том, что в поставках танков Германия будет действовать, согласовывая шаги с Вашингтоном и НАТО. «Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать нет, а не говорить, что кто-то еще не готов», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Запад отказывался поставлять танки

23 января выяснилось, что партию из нескольких десятков танков Украине передало Марокко. По утверждению издания Menadefense, примерно 20 советских танков Т-72Б были отправлены в Чехию на модернизацию, а уже оттуда они попали в ВСУ.

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На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он включает в себя 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Кроме того, Киев получит 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV (Humvee).

Однако речь о передаче Вашингтоном основных боевых танков Армии США Abrams пока не идет. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх объяснила, что в этом нет смысла, поскольку на данном этапе все упирается в проблемы с высокой стоимостью поддерживания этих танков в боеспособном состоянии и невозможностью обслуживать их на Украине.

Европа начала пересматривать свою позицию

15 января сообщалось, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 14 танков Challenger 2. Эскадрон (батальон) из 14 танков будет направлен на Украину после того соответствующего обещания британского премьер-министра Риши Сунака Зеленскому. Впоследствии глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли уточнил, что, помимо танков, Лондон также поставит Украине более 200 единиц другой бронетехники.

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После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава уже договорилась с украинской стороной и другими партнерами из Западной Европы о совместной поставке танков. «Согласие тут — вопрос второго ранга», — подчеркнул он.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша поставит на Украину произведенные в Германии танки Leopard. Она отметила, что пока Варшава не обращалась с запросом одобрить поставку. «Но если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», — сказала дипломат.

Власти Франции также рассматривают возможность отправки на Украину собственных танков Leclerc. Пока что Париж анонсировал лишь поставки легких колесных разведывательных танков AMX 10-RC.

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Марина Совина
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