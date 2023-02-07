Четыре человека погибли при взрыве в пятиэтажке под Тулой

В Ефремове Тульской области взрыв разрушил подъезд пятиэтажки, погибли четыре человека

В городе Ефремове Тульской области в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв газа. По данным МЧС, погибли четыре человека, передает РИА Новости.

В министерстве добавили, что еще двое человек остаются под завалами, пятерых удалось спасти. При этом, по данным Telegram-канала «112», под завалами могут находиться до десяти человек.

Взрыв частично разрушил пятиэтажку и зацепил соседний детский сад

В результате произошедшего обрушился подъезд. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что полностью разрушено семь квартир.

По данным Telegram-канала Mash, взрыв затронул детский сад, расположенный в одном из соседних зданий. В нем выбило окно, никто из детей не пострадал.

Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. К устранению последствий происшествия привлечены 42 человека и 12 единиц техники. На место также выехали сотрудники городской администрации и губернатор.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования

Жильцы утверждали, что перед взрывом чувствовался отчетливый запах газа. Как передает Telegram-канал Baza, они вызвали газовую службу, но взрыв произошел до приезда специалистов.

О сильном запахе газа сообщает и Telegram-канал Shot — по его данным, пенсионерка звонила дочери и просила вызвать газовщиков.

В экстренных службах «Известиям» сообщили, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования.

В декабре в России произошла серия взрывов газа

В декабре 2022 года за сутки с 4 по 5 декабря произошли взрывы газа в жилых домах в Нижневартовске (ХМАО), Ярославле и Заволжье (Нижегородская область).

В Нижневартовске погибли десять человек, включая четырех детей. Дом, где произошел взрыв, не был газифицирован. По одной из версий, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона.

В Ярославле 5 декабря произошел взрыв бытового газа, повредивший перекрытие в квартире и балкон. 8 декабря стало известно о смерти одного из пострадавших мужчин.

В Заволжье взрыв газа в жилом доме также случился 5 декабря, за ним последовал пожар. Из дома эвакуировали 18 человек.

8 декабря в Госдуме сообщили, что в начале 2023 года рассмотрят во втором чтении законопроект о безопасности эксплуатации газового оборудования в домах. Документ подразумевает, что в доме будет работать одна обслуживающая организация, с которой сотрудничает управляющая компания. С этой газовой организацией все жильцы квартир заключат договоры. По действующим нормативам жильцы могут либо выбрать стороннюю организацию, либо не подписывать договоры вообще. Это приводит к тому, что состояние оборудования в газифицированных жилых домах может не проверяться годами.