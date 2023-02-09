В МИД пообещали не оставить историю с «Северными потоками» без последствий

Грушко: Россия не оставит историю с подрывами «Северных потоков» без последствий

Москва не оставит историю с подрывом «Северных потоков» без последствий, пообещал замглавы МИД России Александр Грушко на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РИА Новости.

Грушко подчеркнул, что могут быть приняты как политические, так и юридические меры. «Будем добиваться того, чтобы нас допустили к расследованию, и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты для того, чтобы правда вышла на поверхность», — заявил он журналистам.

Ранее Грушко заявил, что расследование подрыва российских газопроводов нацелено не на поиск исполнителей диверсии, а на их сокрытие, чтобы «их концы остались в воде».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

В Норвегии утверждения о причастности страны к подрыву газопроводов назвали чушью, подчеркнув, что эти слова не имеют отношения к реальности. Официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн также опроверг заявления о причастности Соединенных Штатов к подрывам.