После взрыва на «Северном потоке» заметили самолет-разведчик США

Flightradar24: за последствиями подрыва «Северного потока» наблюдал самолет-разведчик США

Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon был замечен в районе диверсии на газопроводе «Северный поток» спустя час после взрыва. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Согласно записи ресурса, самолет прилетел из Атлантики, затем, пройдя над Данией, он подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправился над Польшей, а потом, вернувшись обратно, совершил полный круг над районом взрыва, начав снижение. Разведчик развернулся направо и ушел в сторону от места происшествия, постепенно снижаясь с высоты в 7300 метров до 2200 метров, после чего отключил транспондер и исчез с радара.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал, что самолет в районе взрыва зафиксировал выход потоков газа из разрушенного трубопровода и изучил окрестности, чтобы определить, находятся ли поблизости корабли и подлодки, которые могли бы стать свидетелями произошедшего.

В организации диверсии обвинили Вашингтон

Американский правозащитник, публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к подрыву «Северных потоков» и изложил свою версию произошедшего. Он сообщил, что операцию провели Военно-морские силы (ВМС) страны, для установки бомб использовали подлодки.

В разработке плана, по мнению журналиста, были задействованы советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд. Херш указал, что операцией занималось Центральное разведывательное управление (ЦРУ) втайне от Конгресса. Однако представители Белого дома и ЦРУ отрицают информацию о причастности к взрывам на российских газопроводах, назвав ее ложью и вымыслом.

Реакция американских властей на подозрения

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс опроверг причастность Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». Он назвал «полной чепухой» обвинения в адрес в Соединенных Штатов и призвал доверять правительству, которое настаивает на своей невиновности.

Однако не все разделяют уверенность госсекретаря в непричастности Вашингтона к взрывам. Так, сенатор от штата Юта Майк Ли не стал исключать, что США могут иметь отношение к произошедшему.

Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали «Северный поток» Майк Ли сенатор от штата Юта

Он предрек большие проблемы в случае, если вина Вашингтона подтвердится.

Россия пригрозила последствиями из-за подрыва «Северных потоков»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не оставит историю с подрывом российских газопроводов без последствий. Он также подчеркнул, что Россия намерена добиваться допуска к участию в расследовании.

В свою очередь спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил обратиться в ООН из-за новых сведений о причастности США к взрывам.

Пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и [президента США Джо] Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру Вячеслав Володин Спикер нижней палаты парламента

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул необходимость открытого международного расследования произошедшего.