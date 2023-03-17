В российском регионе нашли подвешенного в сарае мертвого дельфина

«Подъем»: в краснодарском поселке Веселовка нашли подвешенного в сарае мертвого дельфина

В поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края нашли мертвого дельфина, подвешенного в сарае. Об этом сообщили изданию «Подъем» в региональном главке МВД России.

По факту обнаружения туши млекопитающего начали проводить проверку. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

До этого публикацию о мертвом дельфине жители российского региона распространили в соцсетях.

В ноябре 2022 года трупы двух дельфинов обнаружили в Севастополе. До этого сообщалось, что на пляже в районе парка Победы неизвестные выбросили двух млекопитающих в море. Позже губернатор Михаил Развожаев уточнил, что их выпустил владелец местного дельфинария.

Позже сам мужчина пояснил, что пошел на такой шаг, поскольку у него не хватало денег на содержание млекопитающих.