В российском регионе нашли подвешенного в сарае мертвого дельфина
В поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края нашли мертвого дельфина, подвешенного в сарае. Об этом сообщили изданию «Подъем» в региональном главке МВД России.
По факту обнаружения туши млекопитающего начали проводить проверку. Обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
До этого публикацию о мертвом дельфине жители российского региона распространили в соцсетях.
В ноябре 2022 года трупы двух дельфинов обнаружили в Севастополе. До этого сообщалось, что на пляже в районе парка Победы неизвестные выбросили двух млекопитающих в море. Позже губернатор Михаил Развожаев уточнил, что их выпустил владелец местного дельфинария.
Позже сам мужчина пояснил, что пошел на такой шаг, поскольку у него не хватало денег на содержание млекопитающих.