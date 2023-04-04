Рябков оценил последствия присоединения Финляндии к НАТО
Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» оценил последствия присоединения Финляндии к НАТО.
По словам замминистра, вступление Хельсинки в Североатлантический альянс приведет к ослаблению безопасности Северный Европы.
4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Хельсинки в блок, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.
В России вступление Финляндии в НАТО расценили как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей со стороны альянса. Страна вынуждена будет укрепить свои границы, понимая, что теперь со стороны Финляндии может быть нанесен удар.
Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года совместно со Швецией. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.