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17:09, 4 апреля 2023Мир

Рябков оценил последствия присоединения Финляндии к НАТО

Рябков: безопасность Северной Европы ослабнет из-за вступления Финляндии в НАТО
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» оценил последствия присоединения Финляндии к НАТО.

По словам замминистра, вступление Хельсинки в Североатлантический альянс приведет к ослаблению безопасности Северный Европы.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен принял участие в церемонии официального вступления Хельсинки в блок, приняв ратифицированные другими членами альянса протоколы о вступлении.

В России вступление Финляндии в НАТО расценили как угрозу своей безопасности и нарушение договоренностей со стороны альянса. Страна вынуждена будет укрепить свои границы, понимая, что теперь со стороны Финляндии может быть нанесен удар.

Финляндия подала заявку на вступление в альянс в мае 2022 года совместно со Швецией. Стокгольм пока не смог стать членом альянса из-за противоречий с Турцией после акций сожжения Корана.

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Варвара Кошечкина
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