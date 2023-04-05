Захарова высказалась о консульском доступе к задержанному журналисту WSJ

Захарова: вопрос о консульском доступе к журналисту WSJ Гершковичу прорабатывается

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопрос консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже журналисту американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу прорабатывается в соответствии с законами РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос о консульском доступе к нему взят в проработку, он решается с учетом имеющейся консульской практики и российского законодательства», — высказалась официальный представитель МИД.

5 апреля Гершкович впервые после задержания встретился со своими адвокатами. «Здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за огромную поддержку со всего мира», — сообщила после этого главный редактор WSJ Эмма Такер.

ФСБ задержала Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Журналиста подозревают в том, что он собирал составляющие государственную тайну материалы о предприятии российской оборонной промышленности. В отношении корреспондента WSJ возбудили уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Его арестовали до 29 мая и отправили в СИЗО «Лефортово».

После задержания Гершковича газета The Wall Street Journal потребовала от российских властей немедленно освободить его. Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен добиваться выдачи журналиста.