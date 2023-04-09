В России оценили шансы пасхального перемирия с Украиной

Депутат Чепа усомнился в возможности пасхального перемирия с Украиной

Шансов на объявление пасхального перемирия между Россией и Украиной крайне мало, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил возможность Москвы и Киева договориться о приостановке боевых действий в христианский праздник.

«Я понимаю, что это большой праздник для всех верующих людей, что много и среди военнослужащих обеих сторон верующих, и, естественно, верующие хотели бы отметить этот праздник. Кто будет договариваться? С кем договариваться? С Украиной? С [президентом Украины Владимиром] Зеленским? Я не думаю, что это возможно, учитывая, что Зеленский делал в Киево-Печерской лавре. Это святое место для всех православных. Все действия направленны на раскол церкви — это было и до специальной военной операции», — сказал депутат.

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Последние события вокруг церкви на Украине 10 марта администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» обязала монахов Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию обители до 29 марта. Причиной решения назвали нарушение церковью условий договора по использованию государственного имущества. В УПЦ ответили, что не намерены выполнять требования и переселяться из лавры, а также идти на компромисс с украинскими властями. 1 апреля наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был отправлен под домашний арест. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили священнослужителю подозрение. Как сообщил митрополит, в его отношении открыто уголовное дело о разжигании религиозной розни и работе на Россию. 14 марта министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил монахам УПЦ остаться в Киево-Печерской лавре, если они перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ). Московский патриархат не признает ее и считает раскольнической.

Ранее папа Римский Франциск призвал к миру на территории Украины и примирению народов. «[Господи], помоги возлюбленному украинскому народу прийти к миру и пролей пасхальный свет на русский народ. Дай утешение раненым и тем, кто потерял близких на войне, пусть пленные благополучно вернутся к своим семьям», — заявил он.

Понтифик 7 апреля уже предлагал сторонам объявить двухнедельное перемирие на время празднования Пасхи католиками и православными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле не слышали об этой инициативе.

Предыдущие предложения перемирия

5 января Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на территории Украины. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Владимир Зеленский отверг предложение Москвы. По его мнению, Россия хотела воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции.

14 декабря 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что темы рождественского или новогоднего перемирия с Украиной нет в российской повестке.