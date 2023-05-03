Вероятность ухудшения отношений США и Украины из-за атаки на Кремль оценили

Политолог Рогулев усомнился в ухудшении отношений США и Украины из-за атаки на Кремль

Сотрудничество Украины и США вряд ли изменится после атаки двух беспилотников на Кремль. Так в разговоре с «Лентой.ру» директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев оценил вероятность ухудшения отношений двух стран из-за происшествия, виновником которого Москва называет украинскую сторону.

«Вряд ли [атака] будет иметь какие-то последствия, потому что Украина тоже отрицает, что она это сделала. Это дело недоказуемое, поэтому, я думаю, что это все так и останется в подвешенном состоянии. То, что я видел сегодня в интервью [государственного секретаря США Энтони] Блинкена, он, отрицая, что они что-то знали, что кто-то приказы отдавал, сказал, что Украина имеет право применять те действия, которые она считает нужными для возврата своей территории», — объяснил политолог.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев не уведомлял Вашингтон о планах устроить диверсию. Он также усомнился, что за ней стоит Украина. «Я видел сообщения, я просто не могу подтвердить их каким-либо образом. Я бы все исходящие [сообщения] от Кремля делил бы на два», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Киева к атаке на Кремль. «Я могу повторить свои слова. Думаю, это будет понятно всем: мы не атакуем [президента России Владимира] Путина или Москву, мы бьемся на своей территории, защищая наши города и села», — сказал украинский лидер.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее также прокомментировал случившееся. «Украина не имеет отношения к атакам дронов на Кремль», — утверждает он.

Атака на Кремль

О происшествии стало известно днем 3 мая. Пресс-служба Кремля сообщила, что инцидент произошел ночью. Целью атаки двух беспилотников назвали кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. Москва назвала случившееся терактом и покушением на главу государства, оставив за собой право на ответные действия.

После были опубликованы несколько видео атаки дронов. На кадрах видно, как некий объект врезается в крышу Сенатского дворца. Подлинность записей не подтверждена.

Также ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил полеты дронов над столицей.