В Росгвардии рассказали о работе саперов на месте взрыва машины Захара Прилепина

В Росгвардии рассказали, что на месте взрыва машины Захара Прилепина работают саперы

В настоящее время в Нижегородской области, на месте взрыва автомобиля писателя и члена партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина, работают саперы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

По данным ведомства, саперы находятся вблизи нижегородского поселка Пионерский. В этом месте взрывотехники осматривают территорию на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что писателя вывели из медикаментозного сна, на данный момент он в сознании. Незадолго до этого отмечалось, что врачи прооперировали и ввели в искусственную кому Прилепина. Политика специально ввели в медикаментозный сон, чтобы он быстрее восстановился.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно днем 6 мая. По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Telegram-канал SHOT отмечал, что ответственность за произошедшее взяла на себя «Атеш» — террористическая организация из Украины.

При взрыве автомобиля погиб личный охранник писателя, член батальона «Оплот» Росгвардии. Полицейские вскоре по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к автомобильному подрыву в Нижегородской области. В сети также появилось видео допроса задержанного. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.