Подозреваемого в покушении на Прилепина доставили в суд

Подозреваемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова доставили в суд

Подозреваемого в покушении писателя Захара Прилепина Александра Пермякова доставили в Семеновский районный суд, пишут «Известия».

На опубликованном газетой видео мужчина выходит из спецавтомобиля под конвоем, не отвечая на вопросы журналистов. Его лицо закрыто маской.

Меру пресечения Пермякову должны избрать сегодня, 8 мая. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт». Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

О подрыве автомобиля Audi Q7, в котором ехал Захар Прилепин, стало известно днем 6 мая. В результате случившегося водитель Прилепина Александр Шубин скончался. Сам писатель получил многочисленные травмы, его успешно прооперировали.

Подозреваемого Пермякова задержали в день происшествия. По его словам, он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие.

Пермяков утверждает, что был завербован спецслужбами Украины. При этом Telegram-канал SHOT сообщал, что ответственность за произошедшее взяла на себя «Атеш» — террористическая организация с Украины.