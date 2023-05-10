Президент Грузии захотела ввести визы для россиян. Может ли она осложнить жизнь туристам?

Политолог Жарихин усомнился в введении Грузией трехмесячных виз для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не сможет единолично принять решение о введении трехмесячных виз для россиян, заявил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Вероятность изменения визового режима он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Возможности президента Грузии

«У них парламентская республика, она выполняет церемониальные функции примерно на уровне президента Германии. Она пыталась сделать государственный переворот, у нее не получилось, сейчас пытается таким образом устраивать сложности для нынешнего правительства Грузии», — прокомментировал собеседник «Ленты.ру».

Решение будет принимать правительство и парламент Грузии, подчеркнул политолог. При этом он усомнился, что они поддержат инициативу Зурабишвили. «Кроме всего прочего, потому что это исходит из уст оппонента действующей грузинской власти, который сейчас является президентом», — пояснил Жарихин.

Отмена виз для граждан Грузии

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии.

В свою очередь, МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, порекомендовав соотечественникам проявлять осмотрительность и осторожность в стране.

15-20 % может составить прирост турпотока в Грузию после запуска авиаперевозки, по оценке Российского союза туриндустрии

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, решения российских властей направлены на облегчение условий контактов между жителями обеих стран.

Реакция президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла упразднение визового режима Россией неприемлемым и назвала его провокацией. В ответ она также призвала власти страны созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян.

Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз [для граждан России], которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов Саломе Зурабишвили президент Грузии

Депутат правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Заркуа обвинил президента республики в потере связи с реальностью из-за ее реакции на введение Россией безвизового режима для грузин. В МИД Грузии приветствовали отмену Россией визового режима.