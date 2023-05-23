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14:25, 23 мая 2023Россия

Минобороны показало кадры из зоны боев с диверсантами в Белгородской области

Минобороны России опубликовало кадры из зоны боев с диверсантами в Белгородской области

Минобороны России опубликовало кадры из зоны боев с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Белгородской области. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале РИА Новости.

На показанных кадрах видны боевые машины, передвигающиеся по дороге. Кроме того, оборонное ведомство опубликовало видео, снятое с воздуха, на котором запечатлены несколько моментов с нанесением ударов по украинским диверсантам.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу 22 мая. Тогда губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что ДРГ заметили на территории Грайворонского округа. По его словам, меры по ликвидации диверсантов ВСУ принимали Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ.

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Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область.

23 мая Гладков заявил, что в Белгородской области продолжается зачистка территории от последствий захода в регион украинской диверсионно-разведывательной группы. Через некоторое время Минобороны отчиталось о разгроме диверсантов, уточнив, что это удалось сделать с помощью артиллерии, ударов авиации и активных действий подразделений Западного военного округа.

Никита Абрамов
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