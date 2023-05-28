Путин заявил о борьбе России за право быть самой собой. Что еще сказал президент о самоопределении страны?

Президент Путин заявил о наступлении для России времени самоопределения

Президент России Владимир Путин записал видеообращение, посвященное открытию Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида». Стенограмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Время самоопределения

Путин заявил, что Россия с огромным уважением относится к наследию мировой культуры. По его словам, невозможно представить, чтобы в стране пытались его «отменить». Однако сейчас для России настало «время самоопределения», сказал он.

Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития. Для нас сейчас, по сути, время самоопределения, борьбы за право быть самими собой Владимир Путин президент России

Президент отметил, что стремление к самоопределению проявляется в российской культуре, творческом поиске и мысли. Он призвал бережно, уважительно относиться к своим корням и истокам, а также хранить в собственных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура», особый ценностный посыл, свидетельствующий о важнейших духовных и нравственных основах.

Культура отмены

Путин также высказался о попытках Запада отменить российскую культуру и подчеркнул, что таким образом государства наказывают сами себя. По его мнению, страны, культура и искусство должны объединять людей. Сфера культуры оказалась в эпицентре геополитического противостояния.

Пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры Владимир Путин президент России

Ранее президент сообщал, что на Западе процветает «культура отмены», остракизм, а также замалчиваются факты, не укладывающиеся в их шаблоны. Он также заявил об отсутствии в России места для этнической нетерпимости.

Многополярный мир

31 марта президент России Владимир Путин утвердил указом новую Концепцию внешней политики страны. В ней власти выразили надежду, что Запад примет бессмысленность конфронтации с Москвой, а также вернется к сотрудничеству, опираясь на принципы суверенного равенства и уважения интересов.

В документе также отмечается, что Россия «самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития».