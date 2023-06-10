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07:06, 10 июня 2023Бывший СССР

Российские войска продолжают отбивать атаки ВСУ. Сколько продлится контрнаступление?

Минобороны: военнослужащие России сорвали попытки атаки штурмовых групп двух бригад ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские военнослужащие сорвали попытки атаки штурмовых групп двух украинских бригад. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, подразделения 81-й аэромобильной бригады и 67-й механизированной бригады ВСУ пытались атаковать в районах населенных пунктов Торское и Серебрянское Лесничество. Их планы были сорваны ударами артиллерии и армейской авиации. Также, добавил он, на краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30 и два миномета калибром 120 миллиметров.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские военные на лисичанском и авдеевском направлениях также отразили две атаки украинских сил. По его словам, украинская армия понесла потери в личном составе. Он уточнил, что самолеты оперативно-тактической авиации нанесли бомбовый удар по сосредоточению вооружения, военной техники, а также по пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что были сорваны три попытки проведения ротации подразделений ВСУ на передовых позициях купянского направления. Военный пояснял, что экипажи истребителей Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению техники и личного состава в пункте временной дислокации 14-й и 92-й механизированной бригад и отрядов теробороны.

«Жаркая ночь» в Запорожской области

В ночь на 10 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ ведут мощный обстрел на Ореховском и Пологовском участках Запорожской области из тяжелого вооружения. Он указал, что на минимальном удалении от линии боевого соприкосновения ВСУ перебрасывают бронетехнику и живую силу. Вкупе с артподготовкой это свидетельствует о скором начале нового штурма в районе населенного пункта Работино.

Ночь будет жаркой

Владимир Роговпредседатель движения «Мы вместе с Россией»

Позднее Рогов сообщил, что ВСУ пошли в наступление на позиции российских войск. При этом российские бойцы встретили противника «характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», добавил он.

Спустя несколько часов в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова появилась запись, что российские войска отбили очередную массированную атаку ВСУ в Запорожской области. Источники проекта рассказали, что противник не сумел вклиниться в оборону российской армии на участке Орехов-Работино и отошел на перегруппировку. На месте боев осталось много сгоревшей бронетехники ВСУ.

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Утром 10 июня военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что наступление ВСУ идет уже шестые сутки, но линия фронта стабильна, противник отброшен. Также он рассказал, что штурмовая волна ВСУ длится от тридцати минут до нескольких часов, при этом «отмечается абсолютное пренебрежение украинских командиров к потерям в своих штурмовых отрядах».

Сколько продлится контрнаступление ВСУ?

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что использование Киевом стратегических резервов говорит о начале наступления. «Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось», — сказал глава государства.

Стратегических резервов ВСУ хватит еще максимум на пять-шесть дней. После этого их использование станет бессмысленным. Такие проблемы украинской армии предрек военный эксперт Владислав Шурыгин. Он отметил, что на всей линии боевого соприкосновения задействовано уже 30 процентов всех имеющихся резервов ВСУ. «Но они нигде не смогли преодолеть даже первой полосы», — заявил аналитик.

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Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос также усомнился в реализации плана украинского командования. Он указал, что Поставленная Украине западная военная техника будет уничтожена при контрнаступлении из-за отсутствия поддержки авиации. «Для наступления все-таки была необходима мощная поддержка с воздуха, мы надеялись получить F-16, но нам ничего не дали. По этой причине я бы на месте военного руководства пока отменил бы все действия», — пояснил он.

Однако информаторы «Известий» раскрыли подробности плана контрнаступления ВСУ и заявили, что Киев намерен нанести удары по трем направлениям и выйти в район города Токмак. Таким образом украинские военные уничтожат первую линию российской обороны. После этого они намерены атаковать Бердянск и, возможно, Мариуполь. «Хотя противник и понес потери, у него еще достаточно сил и средств для продолжения атак», — предупредили собеседники издания.

8 июня телеканал CNN сообщил, что ВСУ при контрнаступлении несут значительные потери в живой силе и технике после столкновения с российской армией. Западные журналисты признали, что подразделения ВС РФ оказали наступающим ожесточенное сопротивление, врывшись в оборонительные рубежи. После этого представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ «ожидаемыми», а президент США отказался комментировать события на Украине, но отметил, что позитивно смотрит на развитие ситуации.

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    Марина Совина
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