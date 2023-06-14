Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках». Как ответил Киев?

Politico: главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой диверсий на «Северных потоках»

Издание Politico уличило главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в том, что он лично готовил операцию по взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Как пишет газета, подготовкой операции с участием группы водолазов руководил Залужный. Диверсанты передвигались на парусном судне.

На Западе знали о планах Украины

Ранее стало известно, что Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) сообщала Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США о планах Украины по подрыву трубопроводов «Северный поток». По предварительным данным, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и другие политики были проинформированы об этом Службой военной разведки.

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Вашингтон, в свою очередь, в июне 2022 года пытались уговорить Киев не совершать диверсии.

О причастности Украины к подрыву «Северных потоков» ранее также сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, ЦРУ располагало сведениями о планах Украины по подрыву «Северных потоков». Отмечалось, что администрация президента США Джо Байдена знала об этом за три месяца до диверсии. План Киева предполагал использование небольшой группы дайверов, которые подчинялись непосредственно командующему ВСУ.

Киев все отрицает

При этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк опроверг причастность Киева к атаке на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк отрицал причастность Украины ко взрывам, когда во вторник его спросили о запросе ЦРУ Wall Street Journal

Почему США молчат?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что руководство США не делает заявления по диверсия на «Северных потоках», так как любые слова могут сыграть против Вашингтона.

Комментируя отказ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер отвечать на вопрос о подрыве газопроводов, Захарова напомнила, что в 2022 году президент США Джо Байден публично пообещал уничтожить «Северные потоки».

Так отчего же сейчас такая скромность? Оттого, что вовлечены в преступную экстремистскую деятельность, и каждое слово может свидетельствовать против них самих Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова отметила, что власти США регулярно рассуждают на темы, «где есть возможность обвинить Россию, причем ни ЦРУ, ни правоохранительные органы им не требуются». Представитель МИД предположила, что в Белом доме «что-то сломалось».