В России захотели разобраться с ответственностью за поджоги травы и леса

Путин поручил рассмотреть вопрос о введении ответственности за поджоги травы и леса

В России необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности введения ответственности за намеренные поджоги травы и леса. О поручении президента Владимира Путина сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер настоял на том, чтобы в правительстве рассмотрели вопрос целесообразности внесения в законодательство изменений, затрагивающих уголовную ответственность «за намеренные поджоги растительности и лесных насаждений вне зависимости от ущерба». Подобный доклад поручено подготовить к 1 августа.

Прошлым летом Путин заявлял, что площадь лесных пожаров в 2022-м почти в три раза меньше, чем в 2021-м. Тогда же российский лидер выразил особое беспокойство в связи с обстановкой в Рязанской области. В конце лета в регионе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров — там горели свыше 9 тысяч гектаров леса.

В то же время глава Минприроды России Александр Козлов пояснял, что часть лесных пожаров в Центральной России произошла из-за поджогов. В Рослесхозе, в свою очередь, отмечали, что в 18 регионах России было зафиксировано больше 100 лесных пожаров.

В марте прошлого года Госдума также одобрила законопроект о 10-кратном увеличении штрафов за лесные пожары. О том, что в Госдуме захотели повысить штрафы за нарушение норм пожарной безопасности в лесах, стало известно еще в конце февраля 2021 года.