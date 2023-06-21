Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:14, 21 июня 2023Среда обитания

В России захотели разобраться с ответственностью за поджоги травы и леса

Путин поручил рассмотреть вопрос о введении ответственности за поджоги травы и леса

Фото: Денис Бочаров Source / news.ru / Globallookpress.com

В России необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности введения ответственности за намеренные поджоги травы и леса. О поручении президента Владимира Путина сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер настоял на том, чтобы в правительстве рассмотрели вопрос целесообразности внесения в законодательство изменений, затрагивающих уголовную ответственность «за намеренные поджоги растительности и лесных насаждений вне зависимости от ущерба». Подобный доклад поручено подготовить к 1 августа.

Прошлым летом Путин заявлял, что площадь лесных пожаров в 2022-м почти в три раза меньше, чем в 2021-м. Тогда же российский лидер выразил особое беспокойство в связи с обстановкой в Рязанской области. В конце лета в регионе был введен режим ЧС из-за лесных пожаров — там горели свыше 9 тысяч гектаров леса.

В то же время глава Минприроды России Александр Козлов пояснял, что часть лесных пожаров в Центральной России произошла из-за поджогов. В Рослесхозе, в свою очередь, отмечали, что в 18 регионах России было зафиксировано больше 100 лесных пожаров.

В марте прошлого года Госдума также одобрила законопроект о 10-кратном увеличении штрафов за лесные пожары. О том, что в Госдуме захотели повысить штрафы за нарушение норм пожарной безопасности в лесах, стало известно еще в конце февраля 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    У проекта «Придумано в России» нашли проблемы с расходами
    Россиянам назвали неожиданное свойства чеснока
    Стало известно об улучшении российских атомных подлодок проекта 955А
    Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено
    Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку
    Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы
    Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины
    В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях
    В Новой Москве обнаружили обломки третьего беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.