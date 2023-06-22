Американским чиновникам пришлось оправдываться за слова Байдена о Си Цзиньпине. Искренни ли объяснения Вашингтона?

NBC: слова президента США Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох чиновников Белого дома

Высокопоставленные представители американской администрации оказались в неудобном положении из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Чиновникам пришлось объяснять, что слова главы государства не отражают официальной политики Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Представители органов власти США заявили, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как диктатора всего сутки спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина», — говорится в публикации.

По данным телеканала, после высказывания Байдена американские чиновники в частном порядке стремились разъяснить, что его слова «не отражают нового тезиса или смены официальной политики администрации».

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, комментируя инциденты с появлением китайских метеорологических зондов в небе над США в феврале 2023 года. При этом в ходе того же выступления Байден также прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. По его мнению, отношения США и Китая «находятся на правильном пути».

После этого официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что слова Байдена чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета, серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией.

Оговорка по Фрейду

Позднее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сказал, что между Соединенными Штатами и Китаем сохраняются различия и разногласия. При этом дипломат отметил уверенность Байдена в том, что дипломатия является ответственным способом управлять напряженностью, прояснять недопонимания и избегать просчетов.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Лентой.ру» указал, что Байден, оскорбив главу Китая, высказал то, что думает на самом деле. Это указывает на то, что реальных шансов на потепление в отношениях двух стран в ближайшей перспективе нет.

У Байдена постоянно происходят такие «оговорки по Фрейду». Надо понимать, что в Вашингтоне все и так считают Китай коммунистической диктатурой, противостоящей свободному Западу, но говорить об этом как-то недипломатично Малек Дудаков политолог-американист

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что власти США ведут противоречивую политику. Он отметил, что, с одной стороны, слова слова Байдена говорят о большом элементе непредсказуемости в действиях американских властей. При этом, с другой, они демонстрируют «продолжение таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств».

Нападки на Путина

В марте 2022 года Байден, посещая лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины, назвал президента России Владимира Путина мясником и заявил, что тот «не может оставаться у власти». Позже американский лидер заверил, что его заявления о российском лидере не являются политической позицией Вашингтона. Также он неоднократно называл Путина «военным преступником».

Американский полковник Уэс Мартин (Wes Martin) в статье для The Washington Post увидел, что чем агрессивнее Байден набрасывается на Путина, тем ниже рейтинг самого главы Белого дома. Он указал на то, что десятилетиями американцы объединялись вокруг лидера при возникновении серьезной стратегической проблемы. Однако, отметил Мартин, Байден добился совершенно противоположного эффекта. Автор статьи посетовал на то, что Вашингтон сжигает все мосты для диалога с Москвой вместо того, чтобы поддерживать канал связи.

Комментируя слова Байдена, пресс-секретарь Путина Песков назвал странным и неожиданным, что такие оскорбления говорит человек, когда-то призывавший по телевидению США «бомбить» Югославию. «Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», — уточнил российский политик. Он также предупредил, что своими речами Байден сужает окно возможностей для дальнейшего налаживания связей между странами.