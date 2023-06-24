В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа

Депутат Чепа усомнился в необходимости привлечения ОДКБ для подавления мятежа в России

России не понадобится помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О возможности участия организации он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, это не потребуется. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы этот мятеж не распространялся дальше задекларированных действий, чтобы его локализовать в начале. Самое главное сегодня — чтобы всем было понятно, что делать и как делать. Я думаю, что действия ОДКБ здесь не нужны. Здесь больше не ресурсы нужны, а правильные решения», — объяснил он.

24 июня президент России Владимир Путин созвонился с лидерами нескольких стран на фоне ситуации с попыткой мятежа. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут «неминуемое наказание».

23 июня в отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией.