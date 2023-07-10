Украина готовится получить от США кассетные боеприпасы. Россия увидела в этом признание Вашингтоном военных преступлений

Посольство России: США фактически признались в совершении военных преступлений на Украине

США фактически признались в совершении военных преступлений на Украине. Так посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о передаче Киеву кассетных боеприпасов.

Там подчеркнули, что американский чиновник «де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта», а также заявил, что «от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане».

В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит «меньший вред», нежели действия России Посольство России в Вашингтоне

Ранее Кирби заявил, что решение США передать Украине кассетные боеприпасы связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он добавил, что в США «внимательно относятся к опасениям по поводу пострадавших среди гражданского населения и неразорвавшихся боеприпасов».

9 июля член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предрекла последствия для Соединенных Штатов из-за поставок кассетных боеприпасов на Украину. По ее мнению, это плохо кончится для американского государства. «Отправка опасных кассетных боеприпасов на Украину является эскалацией войны со стороны США, которая в конечном итоге может привести к угрозе американскому народу», — подчеркнула политик.

Киев пообещал не стрелять по населенным пунктам

Украина дала Соединенным Штатам гарантии, что не будет применять получаемые от союзников кассетные боеприпасы на территории России. Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, использование данных боеприпасов украинской стороной будет ограничено несколькими условиями, в том числе — неприменение на российской территории. По его словам, Киев обязался использовать их только на собственной территории, «на которой у них будет мощный стимул ограничивать последствия для мирного населения, поскольку под угрозой будут находиться украинские граждане».

Однако глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время проведения Россией специальной военной операции уже применяли кассетные боеприпасы, в том числе по жилым домам. «Ими били по Изюму в 2022 году после освобождения города российскими войсками», — указал он, отметив, что эти обстрелы фиксировались правозащитной организацией Human Rights Watch. «Нет оснований даже сомневаться в том, что американские боеприпасы будут также использованы для совершения новых военных преступлений», — резюмировал Слуцкий.

В свою очередь, депутат Европарламента Мик Уоллес назвал возможных жертв переданных Киеву кассетных боеприпасов. По его мнению, таковыми станут в первую очередь мирные украинцы.

Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще Мик Уоллес депутат Европарламента

Парламентарий призвал ООН вмешаться, чтобы «остановить это безумие».

Эффективность кассетных снарядов поставили под сомнение

Отставной американский разведчик Скотт Риттер предрек президенту США Джо Байдену пиар-кошмар из-за отправки кассетных боеприпасов Украине. «Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. Как обычно, дают не лучшее, а старое оружие с истекшим сроком годности», — отметил он. Эксперт добавил, что Пентагон при этом прекрасно осведомлен о том, что эти боеприпасы окажутся неэффективными на фронте в нынешних обстоятельствах.

Бывший генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг также предположил, что кассетные боеприпасы не помогут ВСУ справиться с основными препятствиями при продвижении в ходе контрнаступления. Он указал, что эти снаряды не смогут обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей. Кроме того, они могут представлять опасность для самих бойцов ВСУ, которым придется двигаться по территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы.