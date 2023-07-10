В ДНР рассказали о смене тактики ВСУ. Что помешало контрнаступлению Киева?

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ сменили тактику и теперь идут в бой небольшими группами

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о текущем состоянии на фронте. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили тактику и теперь пытаются наступать малыми группами. Также он сообщил, как со своими задачами справляются российские силы противовоздушной обороны (ПВО).

Новая тактика ВСУ

С начала июня ВСУ пытаются наступать на позиции Российской армии на запорожском, времевском, артемовском и других направлениях. При этом использовались большие группы войск с танками и бронетехникой. Однако ВС РФ удается успешно противостоять атакам, ВСУ понесли большие потери.

Противник не бросает такие крупные силы, как в начале контрнаступления, пытается действовать малыми группами. Но к этому наши подразделения готовы и достаточно успешно справляются с поставленными задачами

Денис Пушилин Врио главы Донецкой народной республики

О смене тактики ВСУ уже говорил и координатор движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, который также указал на то, что украинская пехота стала использовать небольшие группы. На широком участке фронта она пытается идти в атаку с целью захватить передовые позиции Российской армии и там закрепиться.

Работа российской ПВО и позиционные бои

Пушилин заявил, что если бы российские военные работали хуже, то разрушений от ударов ВСУ было бы больше.

Наши военнослужащие, а именно подразделение ПВО, достаточно серьезную работу проводят, и большинство снарядов не долетает до наших населенных пунктов Денис Пушилин Врио главы Донецкой народной республики

Ранее Донецк и другие города республики подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Для этого использовалась как дальнобойная артиллерия, так и ракетные удары.

Последний обстрел произошел несколько дней назад — 4 июля. Под огонь украинской артиллерии попал Петровский район Донецка, пострадали несколько человек, в том числе девочка 2017 года рождения.

По словам Пушилина, Российская армия усилила свои позиции на краснолиманском направлении в ДНР, где удалось уничтожить большое количество военных и техники ВСУ.

По словам, Пушилина, российская армия усилила свои позиции на краснолиманском направлении в ДНР, где удалось уничтожить большое количество военных и техники ВСУ

Врио главы ДНР признал, что в его регионе ситуация на линии соприкосновения остается хоть и тяжелой, но контролируемой. Он рассказал, что положение войск на южнодонецком направлении в районе Угледара не изменилось. Украинским военным не удалось отбить свои позиции.

Также нет изменений на марьинском направлении и в районе Авдеевки, где расположены украинские укрепрайоны. Российская армия при помощи артиллерии и авиации уничтожает личный состав и технику ВСУ.

Пушилин призвал превентивно уничтожать кассетные боеприпасы, которые будут поставлены Украине. Поэтому российским военным лучше выявлять их как только они окажутся в зоне поражения.

Вопросы налаживания мирной жизни

Из-за того, что водозабор Донецка находится в Славянске, контролируемом сейчас Украиной, вода в город поступает почасово и крайне нерегулярно. В некоторые районы ее приходится доставлять цистернами.

В конце марта началась работа насосной станции водовода Дон — Северский Донец — Донбасс, которая должна обеспечить жителей Донецка водой. Однако, судя по сегодняшнему заявлению, проблема остается актуальной.

В полной мере проблема с водой будет решена только после того, как территория Донецкой народной республики будет освобождена и будет запущен, введен в действие после восстановления канал Северский Донец Денис Пушилин Врио главы Донецкой народной республики

Сейчас в системе водоснабжения Донецка происходит много аварий, специалистам приходится менять большую часть сетей. Поэтому к ежедневной подаче воды хотя бы в почасовом режиме Пушилин надеется перейти в течение июля.

Также он рассказал о ходе разминирования Артемовска, сильно пострадавшего во время боевых действий. По его словам, сейчас сложно завершить этот процесс из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Врио главы республики рассказал, что сейчас этот населенный пункт весьма хаотично обстреливают ВСУ. Поэтому гражданские службы не могут приступить к своей работе.

«Противник как можно дольше затягивает этот процесс», — посетовал Пушилин.