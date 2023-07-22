В России отреагировали на планы Зеленского уничтожить Крымский мост

Сенатор Джабаров считает, что в плане Зеленского уничтожить Крымский мост нет военной цели

У плана президента Украины Владимира Зеленского уничтожить Крымский мост нет никакого военного подтекста, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на цель украинского политика ликвидировать переправу.

«Я вспомнил слова нашего президента после последнего теракта на Крымском мосту. Он сказал: "Смысл был наносить удары по этому мосту, поскольку по нему давно не перевозится никакая военная техника, не перемещаются наши вооруженные силы?" Этот мост имеет чисто гражданское значение, а в период отпусков там просто люди ехали отдыхать. А он продолжает называть этот мост главной целью. Это чистая, абсолютная идея террористов», — сказал российский сенатор.

Зеленский заявил, что считает мост через Керченский пролив целью для украинских военных. «Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал глава украинского государства. По его словам, Россия по этой дороге отправляет вооружение в зону боевых действий.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, утверждал, что этот транспортный объект давно не используют в военных целях.

Об атаке Крымского моста стало известно 17 июля. Часть конструкции повреждена, ее нельзя восстановить, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В результате случившегося пострадала 14-летняя девочка, которая ехала с семьей на полуостров. Ее родителей не удалось спасти. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

В первый раз переправу атаковали 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль. Несколько пролетов сооружения обрушились.