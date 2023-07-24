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05:51, 24 июля 2023Россия

Полет беспилотника над Москвой попал на видео

«112» показал кадры полета беспилотника над Москвой в районе станции Коломенская

Видео: Telegram-канал «112»

Полет беспилотника над Москвой перед атакой на здания попал на видео, кадры показал Telegram-канал «112».

На видеозаписи дрон пролетает в районе станции метро «Коломенская». Через несколько минут он врежется в высотку на проспекте Лихачева.

Ранее столичный Дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто. К многоэтажке после атаки беспилотников приехали машины экстренных служб и сотрудники ФСБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил удары беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Он уточнил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

В Минобороны заявили, что Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в столице двумя беспилотниками. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение.

Один беспилотник врезался в здание на Комсомольском проспекте в Москве, неподалеку от Министерства обороны. Второй дрон атаковал высотку на проспекте Лихачева. В здании произошел взрыв.

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    Марина Совина
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